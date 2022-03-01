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Utgått

4500 seriesSvært slank LED-TV

32PHT4503/12

3.7

| (21) Anmeldelser

Svært slank LED-TV

Philips 4500 kommer til å overgå forventningene dine med en HD-bildekvalitet til en rimelig pris. Med sin enkle og elegante design passer den inn i alle rom i hjemmet ditt.

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med Pixel Plus HD

Svært slank LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

21

Anmeldelser

01/03/2022

France

France

Très bon produit

.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander

Ulemper

son

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Bruksdato 2020-03-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Bruksdato 2020-03-01

22/10/2021

Suomi

Suomi

Helppokäyttöinen

Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Bruksdato 2021-04-22

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Bruksdato 2021-04-22

14/07/2020

España

España

Bekreftet kjøper

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Fordeler

todo

Ulemper

nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Bruksdato 2019-06-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Bruksdato 2019-06-14

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.