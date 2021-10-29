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4500 series Svært slank LED-TV

Utgått

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4500 seriesSvært slank LED-TV

32PHT4503/12

4500 series Svært slank LED-TV

Utgått

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Philips Smart TV-appen gjør smarttelefonen eller nettbrettet ditt om til en smart fjernkontroll, slik at du enkelt kan bytte kanal, justere volumet, bla gjennom apper og finjustere Ambilight-innstillingene.

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Philips Smart TV App

Programvare og drivere

Fastvarehistorikk

  • versjon: 2.39 2.180
  • PDF fil, 565.7 kB
  • 29 October 2021

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 2.2 MB
  • 20 July 2026

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 0 B
  • 21 July 2026

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Garanti og service

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