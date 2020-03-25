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Utgått

4500 seriesLED-TV

32PHS4504/12

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

LED-TV

Prøv denne lille LED-TV-en som gir deg førsteklasses resultater på trange steder. Pixel Plus HD gir et skarpt bilde, samtidig som at lyden er klar og tydelig. Enten du skal se på TV-serier mens du lager mat eller se på filmer mens du løper på tredemøllen.

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TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Enkel å flytte på. Skjult stativ på baksiden som tar liten plass.

Klar lyd fra fulltonehøyttalere.

HD LED-TV. Krystallklar oppløsning.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Fordeler

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Bruksdato 2019-02-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Bruksdato 2019-02-25

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.