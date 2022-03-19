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4500 series LED-TV
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32PHS4504/12
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Styr TV-en din med din smarte enhet
Philips Smart TV-appen gjør smarttelefonen eller nettbrettet ditt om til en smart fjernkontroll, slik at du enkelt kan bytte kanal, justere volumet, bla gjennom apper og finjustere Ambilight-innstillingene.
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