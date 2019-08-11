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Utgått

5600 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

32PFT5603/12

4

| (25) Anmeldelser

Svært slank Full HD LED-TV

Nyt den stilrene og minimalistiske designen til denne hvite Philips 5600 TV-en. Den slanke og profilerte utformingen passer perfekt til interiøret. Med bildekvaliteten i Full HD er dette det beste valget for alle som vil ha en TV med enkle linjer.

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med Pixel Plus HD

Svært slank Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakt bærbar TV: utformet for å være der moroa er

Stilig, kompakt, lett og bærbar. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine hvor som helst, enten det er på kjøkkenet eller på camping utendørs med familien. Denne bærbare TV-en holder deg oppdatert på nyhetene og de siste resultatene fra favorittidrettene dine. Den er designet for å være der moroa er!

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Pixel Plus HD. Skarpe bilder, uansett kilde.

Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

25

Anmeldelser

11/08/2019

Danmark

Danmark

Jeg er glad for mit produkt

Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Fordeler

excellent picture and sound.

Ulemper

none

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Bruksdato 2020-06-05

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Bruksdato 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Fordeler

Size for the room it is in

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Bruksdato 2019-07-28

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Bruksdato 2019-07-28

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.