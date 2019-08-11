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Utgått
32PFT5603/12
Svært slank Full HD LED-TV
Nyt den stilrene og minimalistiske designen til denne hvite Philips 5600 TV-en. Den slanke og profilerte utformingen passer perfekt til interiøret. Med bildekvaliteten i Full HD er dette det beste valget for alle som vil ha en TV med enkle linjer.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Stilig, kompakt, lett og bærbar. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine hvor som helst, enten det er på kjøkkenet eller på camping utendørs med familien. Denne bærbare TV-en holder deg oppdatert på nyhetene og de siste resultatene fra favorittidrettene dine. Den er designet for å være der moroa er!
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.
4.0
av 5
25
Anmeldelser
Heckla
11/08/2019
Danmark
Jeg er glad for mit produkt
Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
starfish12
05/07/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
excellent sound and picture quality
the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.
Fordeler
excellent picture and sound.
Ulemper
none
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Bruksdato 2020-06-05
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Bruksdato 2020-06-05
Doogle
28/08/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The product has scart connection which is an asset
This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd
Fordeler
Size for the room it is in
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Bruksdato 2019-07-28
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Bruksdato 2019-07-28
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.