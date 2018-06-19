Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Støtte
32PFT4100/12
Utgått
Hurtigstartveiledning
Produktinformasjonsark
Hvordan endrer jeg rekkefølgen på TV-kanalene (Philips-TV-er fra 2015, 2016 og 2017 som ikke er Android)
Hva gjør jeg hvis en app ikke fungerer? [Smart TV]
Hvordan tar jeg opp et program? [HDD] – Generelt
Hvordan installerer jeg satellittkanaler? – Generelt
Hvordan synkroniserer jeg video og lyd på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg hvis det er horisontale eller vertikale striper på Philips-TV-skjermen?
Hvordan endrer jeg bildeformatet på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg når TV-en starter på nytt eller låser seg?
Hva gjør jeg hvis LED-en på Philips TV-en blinker i et gjentakende mønster?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hva gjør jeg hvis det vises info om Philips-TV-en på skjermen? (Butikk (Shop)-modus)
Hva gjør jeg når Philips-TV-en ikke reagerer på en infrarød fjernkontroll?
Hva er HDR-innhold, og hvilke Philips-TV-er støtter HDR?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en mister nettverksinnstillingene etter at den slås AV?
Hva gjør jeg når en programvareoppdatering på Philips-TV-en mislykkes?
Hvordan deler jeg filer fra PC-en til en Philips-TV?
Hva gjør jeg når meldingen Fant ikke Philips-server (Philips server is not found) vises på Philips-TV-en?
Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV
Hva skal jeg gjøre hvis en HDMI-enhet ikke fungerer når den er tilkoblet Philips-TV-en? (ikke UHD)
Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?
Hvordan finner jeg produkt-/modellnummeret til TV-en?
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon