Profesjonelle hårfjerningsbehandlinger med intensivt pulserende lys har eksistert i 25 år, og forskning har ikke vist hudkreft eller fertilitetsproblemer. Det er faktisk ikke rapportert om alvorlige bivirkninger eller skader ved langvarig bruk. Philips Lumea ble utviklet i samarbeid med ledende dermatologer og testet på over 2000 kvinner. Lumea IPL-teknologi er avledet fra teknologien som brukes i profesjonelle salonger, men er tilpasset for å oppfylle alle sikkerhetsreglene for hjemmebruk. I likhet med alle andre hudpleieprodukter er det viktig å bruke apparatet i henhold til brukerhåndboken. Lumeas sikkerhetssystem sikrer at lysblinking bare er mulig hvis tilbehøret er i full kontakt med huden. Det integrerte UV-filteret sørger for at lyset bare påvirker håret og ikke huden. Hvis huden din er for mørk, hindrer hudfargesensoren lysblinking. Vi anbefaler at du bruker Lumea i et rom som er godt opplyst, slik at den oppfattede lysstyrken fra lysglimtet reduseres. Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme, men dette er svært lite sannsynlig hvis du bruker Lumea i henhold til instruksjonene og forholdsreglene i brukerhåndboken.