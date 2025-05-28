Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn¹
Det ultimate stellesettet
17-i-1 for ansikt, hår og kropp
Dette ultimate Philips-stellesettet kombinerer vår mest avanserte trimmer med OneBlade-teknologi og stylingverktøy for ansikt, hår og kropp, noe som gir deg ekspertpresisjon, allsidighet og full kontroll over stellerutinen din.
Møt Alt-i-Ett trimmer 9000 Seres
Skap din egen stil med Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series, designet for ansikt, hode og kropp. Dette ultimate stellesettet har unik OneBlade-teknologi samt våre blader i rustfritt stål og 17 verktøy for alle dine stellebehov.
Precision
Jevn trimming og presise kanter
Med selvslipende metallblader, en førsteklasses presisjonskam og unik OneBlade-teknologi leverer Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 ekspert presisjonstrimming og ytelse for ansikts-, hår- og kroppspleie.
Allsidighet
Allsidig styling fra topp til tå
Fra presisjonstrimming og skarpe linjer til komfortabel stell av hele kroppen, er Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series egnet for alle dine behov for stell av hode, ansikt og kropp.
Kvalitet og brukervennlighet
Skapt for langvarig ytelse
Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 er designet for å passe inn i din daglige rutine, og er dusjsikker, slitesterk og enkel å rengjøre. Ideell for stell av ansikt, hår og kropp med bekvemmelighet, brukervennlighet og effektivitet i hverdagen.
Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.
OneBlade for rene linje og presise kanter
Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.
Langvarig ytelse med presise resultater
Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.
En trimmer som tilpasser seg skjegget ditt
Trimmeren skanner skjeggtykkelsen 125 ganger per sekund og øker kraften akkurat når du trenger det for å kunne takle tett, buskete eller langt skjegg.
Det ultimate presisjonspleiesettet
Dette pleiesettet med flere kammer har 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 20 mm med presisjonstrinn på opptil 0,2 mm for jevn trimming for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen på presisjonstrimmingstilbehøret gjør det ideelt til å style de små detaljene rundt munnen. Med OneBlade får du presise kanter og perfekt skjegg. Den tosidige kniven barberer i begge retninger og beskytter huden når du barberer kinn, hake eller hals.
Klar når du trenger den
Få opptil 120 minutter med pålitelig trimming
Få en kraftig og kontinuerlig stellopplevelse med Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series. Vårt slitesterke litiumbatteri gir opptil 120 minutters driftstid, med mulighet for 5 minutters hurtiglading for én enkelt stelleøkt.
Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²
Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke stelleverktøy.
Ultimat presisjon og allsidighet
Få allsidighet med presisjon
Få enkelt akkurat det utseendet du ønsker. Dette unike settet kombinerer vår mest avanserte og slitesterke trimmer med OneBlade for allsidig stell.
Bærekraft
Designet for livet, laget for å vare
Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.
iF DESIGN AWARD er en av verdens mest prestisjefylte designpriser. iF-merket, som har blitt arrangert i Tyskland siden 1954, er et pålitelig tegn på god design for forbrukere, merkevarer og designmiljøet.