    Mann som trimmer skjegget med Philips Alt-i-Ett trimmer 9000
    All-in-One Trimmer

    Presisjon med rustfritt stål

    Det ultimate stellesettet

    17-i-1 for ansikt, hår og kropp

    Dette ultimate Philips-stellesettet kombinerer vår mest avanserte trimmer med OneBlade-teknologi og stylingverktøy for ansikt, hår og kropp, noe som gir deg ekspertpresisjon, allsidighet og full kontroll over stellerutinen din.

    Møt Alt-i-Ett trimmer 9000 Seres

    Skap din egen stil med Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series, designet for ansikt, hode og kropp. Dette ultimate stellesettet har unik OneBlade-teknologi samt våre blader i rustfritt stål og 17 verktøy for alle dine stellebehov.

    Precision

    Jevn trimming og presise kanter

    Med selvslipende metallblader, en førsteklasses presisjonskam og unik OneBlade-teknologi leverer Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 ekspert presisjonstrimming og ytelse for ansikts-, hår- og kroppspleie.

    Allsidighet

    Allsidig styling fra topp til tå

    Fra presisjonstrimming og skarpe linjer til komfortabel stell av hele kroppen, er Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series egnet for alle dine behov for stell av hode, ansikt og kropp.

    Kvalitet og brukervennlighet

    Skapt for langvarig ytelse

    Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 er designet for å passe inn i din daglige rutine, og er dusjsikker, slitesterk og enkel å rengjøre. Ideell for stell av ansikt, hår og kropp med bekvemmelighet, brukervennlighet og effektivitet i hverdagen.

    Philips Alt-i-Ett-serien vår blir jevnlig anerkjent og prisbelønnet for sitt høykvalitetsdesign.

    Sjekk ut alle prisene våre her nå.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Precision trimming comb

    Jevn trimming i én omgang

    Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Unique OneBlade technology

    OneBlade for rene linje og presise kanter

    Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Self sharpening Stainless Steel Blades

    Langvarig ytelse med presise resultater

    Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) BeardSense Technology

    En trimmer som tilpasser seg skjegget ditt

    Trimmeren skanner skjeggtykkelsen 125 ganger per sekund og øker kraften akkurat når du trenger det for å kunne takle tett, buskete eller langt skjegg.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Precision Beard styling

    Det ultimate presisjonspleiesettet

    Dette pleiesettet med flere kammer har 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 20 mm med presisjonstrinn på opptil 0,2 mm for jevn trimming for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen på presisjonstrimmingstilbehøret gjør det ideelt til å style de små detaljene rundt munnen. Med OneBlade får du presise kanter og perfekt skjegg. Den tosidige kniven barberer i begge retninger og beskytter huden når du barberer kinn, hake eller hals.

    Klar når du trenger den

    Hånd som holder Philips Alt-i-Ett trimer 9000

    Få opptil 120 minutter med pålitelig trimming

    Få en kraftig og kontinuerlig stellopplevelse med Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series. Vårt slitesterke litiumbatteri gir opptil 120 minutters driftstid, med mulighet for 5 minutters hurtiglading for én enkelt stelleøkt.

    Philips Alt-i-Ett trimmer, opptil 5 års garanti²

    Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²

    Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke stelleverktøy.

    Ultimat presisjon og allsidighet

    Få allsidighet med presisjon

    Få enkelt akkurat det utseendet du ønsker. Dette unike settet kombinerer vår mest avanserte og slitesterke trimmer med OneBlade for allsidig stell.

    Vei gjennom en skog som viser lav miljøpåvirkning

    Bærekraft

    Designet for livet, laget for å vare

    Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.

    Lær mer

    Velg din Philips Alt-i-Ett trimmer 9000 Series

    iF Design Award 2015

    iF Design Award 2015

    iF DESIGN AWARD er en av verdens mest prestisjefylte designpriser. iF-merket, som har blitt arrangert i Tyskland siden 1954, er et pålitelig tegn på god design for forbrukere, merkevarer og designmiljøet.

    Ansvarsfraskrivelse

    ¹ Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.
    ² 2 års garanti + 3 års forlengelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøp. 2 års garanti + 3 års forlengelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøp.
    * Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter
    ** Sammenlignet med Philips alt-i-ett-trimmeren uten det 41 mm brede klippelementet
