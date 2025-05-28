Det ultimate presisjonspleiesettet

Dette pleiesettet med flere kammer har 27 lengdeinnstillinger fra 0,2 til 20 mm med presisjonstrinn på opptil 0,2 mm for jevn trimming for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen på presisjonstrimmingstilbehøret gjør det ideelt til å style de små detaljene rundt munnen. Med OneBlade får du presise kanter og perfekt skjegg. Den tosidige kniven barberer i begge retninger og beskytter huden når du barberer kinn, hake eller hals.