    Hva kan jeg bruke til å lade Philips-produkter med USB-lading?

    Publisert på 11. august 2025
    Hvis Philips' produkter for personlig pleie leveres med en USB-ladekabel, lader du den ved å bruke kabelen sammen med en Philips IPX4-veggadapter eller en annen egnet lademetode, for eksempel dem som er oppført nedenfor.

    Merk: Les sikkerhetsinformasjonen nedenfor nøye før du lader produktet. Du finner fullstendig sikkerhetsinformasjon i dokumentene som fulgte med produktet.

    Fokus på sikkerhet

    Hvis du lader Philips-produktet i et fuktig miljø (for eksempel på badet), må du alltid bruke en IPX4-adapter for å sikre trygg lading. IPX4 indikerer at adapteren er sprutsikker.

    Uansett hvilken adapter du velger, må du sørge for at den oppfyller kravene nedenfor (denne informasjonen vil vanligvis bli skrevet ut på selve adapteren).

    Inngangsspenning: 100–240 V.
    Utgangsspenning: 5 V.
    Utgangseffekt: 1 A eller høyere.
    Vanntetthet: IPX4* for fuktige miljøer.
    Godkjenningsmerke: Relevant godkjennings-/sertifiseringsmerke for ditt land (f.eks. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, osv.)

    Viktig: Bruk av en ikke-sertifisert adapter kan forårsake farer eller alvorlige skader. Koble alltid produktet fra adapteren før du rengjør det med vann. 

    *Tips: X i IPX4 er en plassholder, og et annet siffer kan vises (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen av en adapter. Så lenge det andre sifferet etter IP er 4, klassifiseres adapteren som sprutsikker.

    Philips-adapter

    Du kan kjøpe en passende adapter direkte fra Philips hvis du ikke har en. Adapterens modellnummer vil variere avhengig av hvilken type produkt du eier.

    Philips Grooming and Beauty, OneBlade, Head Pro, barbermaskiner, barbermaskiner for kvinner og hårklippere:
    Philips HQ87 IPX4-adapter. 

    Philips Sonicare – elektriske tannbørster og flossere:
    Philips WAA1001 sprutsikker IPX4-adapter (hvit) eller Philips WAA2001 sprutsikker IPX4-adapter (svart).

    Slik kjøper du en Philips-adapter:

    • Hvis du bor i USA, kan du klikke her for å bestille en adapter
    • Hvis du bor i Canada, kan du klikke her og kontakte kundestøtte for hjelp.
    • Hvis du bor et annet sted i verden, kan du klikke her og skrive inn modellnummeret til adapteren i søkefeltet øverst på siden. Merk at søkefeltet øverst på denne siden er optimalisert for å finne støtteinformasjon for produktet. Derfor er det viktig å klikke på koblingen som er angitt og bruke søkefunksjonen på den nye siden, ikke denne.

    Integrerte USB-kontakter/-uttak

    Du kan bruke en dedikert USB-kontakt i en bygning til å lade produktet, forutsatt at den oppfyller spesifikasjonene i «Fokus på sikkerhet»-delen ovenfor. Koble produktet fra strømforsyningsenheten før du rengjør det med vann.

    USB-adapter fra et annet merke

    Du kan bruke en USB-veggadapter fra et anerkjent merke til å lade produktet, forutsatt at den oppfyller spesifikasjonene i «Fokus på sikkerhet»-delen ovenfor. Denne informasjonen skal stå på selve adapteren, som i eksempelet nedenfor:
    Bilde som viser spesifikasjonene som står på en USB-adapterplugg

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRL127/00 , BRL149/00 , BRL129/00 , HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 , BRL159/00 , BRL138/00 , XP9204/33 , XP9202/30 , XP9404/31 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9403/31 , X9000/10 , XP9402/46 , XP9405/11 , XP9402/31 , X9000/30 , XP9402/11 , X9001/10 , X9001/30 , X9002/10 , X9002/30 , X9003/30 , XP9200/30 , XP9200/33 , XP9401/38 , XP9404/46 , QP1924/20 , XP9400/31 , XP9405/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9205/30 , XP9202/10 , XP9404/38 , S7886/55 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , X5012/00 , S7887/63 , S7887/78 , X5004/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , BT3233/15 , BT3238/15 , MG7950/15 , QP1324/20 , QP1424/65 , QP2734/30 , BRL128/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/25 , S5898/50 , S5898/79 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/58 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , QP2834/23 , QP2734/23 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP6652/35 , QP6506/15 , QP6552/15 , QP6552/30 , QP6652/30 , XP9405/11R1 , QP6652/61 , QP6507/23 , QP6542/15 , QP2724/23 , MG7930/15 , MG7920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG9550/15 , MG7940/75 , MG5920/15 , MG7940/15 , QP2734/20 , QP2734/31 , S3244/12 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG3027/05 , BG5021/15 , BG5021/16 , QP1924/30 , QP2724/20 , QP2824/20 , QP2834/20 , BG3007/01 , S3341/13 , X3002/00 , QP4631/65 , S8697/23 , S8692/55 , BT3234/15 , S5885/69 , QP2824/30 , BT3239/15 , MG5930/15 , QP2724/30 , QP1324/30 , S7882/55 , S7887/58 , S5884/69 , S7886/63 , S5898/35 , S5887/50 , S5887/10 , S5885/25 , S8692/35 , QP4530/30 , BRL176/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , BRL136/00 , X5006/00 , BRL166/91 , QP2724/20R1 , QP2724/15 , QP2824/30R1 , QP2824/20R1 , QP2734/20R1 , QP2734/30R1 , QP2834/20R1 , S8697/55 , S8697/35 , QP4530/30R1 , QP4631/30 , BT1216/10 , BT1209/15 , S5887/10R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

