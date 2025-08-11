Hvis du lader Philips-produktet i et fuktig miljø (for eksempel på badet), må du alltid bruke en IPX4-adapter for å sikre trygg lading. IPX4 indikerer at adapteren er sprutsikker.



Uansett hvilken adapter du velger, må du sørge for at den oppfyller kravene nedenfor (denne informasjonen vil vanligvis bli skrevet ut på selve adapteren).



Inngangsspenning: 100–240 V.

Utgangsspenning: 5 V.

Utgangseffekt: 1 A eller høyere.

Vanntetthet: IPX4* for fuktige miljøer.

Godkjenningsmerke: Relevant godkjennings-/sertifiseringsmerke for ditt land (f.eks. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, osv.)



Viktig: Bruk av en ikke-sertifisert adapter kan forårsake farer eller alvorlige skader. Koble alltid produktet fra adapteren før du rengjør det med vann.

*Tips: X i IPX4 er en plassholder, og et annet siffer kan vises (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen av en adapter. Så lenge det andre sifferet etter IP er 4, klassifiseres adapteren som sprutsikker.