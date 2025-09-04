Philips' støtte Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?

Ja, barbermaskinen for kvinner fra Philips er vanntett og kan trygt brukes med vann. Av sikkerhetsmessige årsaker kan denne barbermaskinen bare brukes uten ledning, og vil derfor ikke slå seg på hvis den er koblet til. Se videoen nedenfor for mer informasjon om trådløs bruk.

Tips: Selv om modellen din kan være forskjellig fra den som vises i videoen, gjelder de samme prinsippene.