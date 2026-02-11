Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?

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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Du kan bruke bikinitrimmerhodet til å trimme bikiniområdet og skape forskjellige stiler. Du kan også feste bikinitrimmerkammen for å kutte hårene til en lengde på 3 mm.
Merk: Hvis klippeelementet faller av bikinitrimmerhodet, kan du sette det på plass igjen. Trykk klippelementet ned på trimmerhodet slik at det klikker på plass.
Når du bruker enheten i intimsonen (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene), må du passe på å bruke trimmerhodet med kammen på.
Slik fester du kammen (bilde 1):
Slik tar du av kammen (bilde 2):
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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