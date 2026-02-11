Philips' støtte Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?

Du kan bruke bikinitrimmerhodet til å trimme bikiniområdet og skape forskjellige stiler. Du kan også feste bikinitrimmerkammen for å kutte hårene til en lengde på 3 mm.

Merk: Hvis klippeelementet faller av bikinitrimmerhodet, kan du sette det på plass igjen. Trykk klippelementet ned på trimmerhodet slik at det klikker på plass.

Når du bruker enheten i intimsonen (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene), må du passe på å bruke trimmerhodet med kammen på.

Slik fester du kammen (bilde 1):

Plasser hakket på den ene siden av kammen i innrykket på trimmerhodet. Trykk kammen på trimmerhodet til hakket på den andre siden av kammen festes i fordypningen. Du hører at kammen klikker på plass når den er riktig festet.

Slik tar du av kammen (bilde 2):

Plasser en fingernegl på den ene siden mellom kammen og trimmerhodet. Trekk med neglen i kammen til den løsner trimmerhodet. Ikke trekk i baksiden eller tennene på kammen for å fjerne den