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Philips' støtte

Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?

Du kan bruke bikinitrimmerhodet til å trimme bikiniområdet og skape forskjellige stiler. Du kan også feste bikinitrimmerkammen for å kutte hårene til en lengde på 3 mm. 

Merk: Hvis klippeelementet faller av bikinitrimmerhodet, kan du sette det på plass igjen. Trykk klippelementet ned på trimmerhodet slik at det klikker på plass. 

Når du bruker enheten i intimsonen (utsiden og innsiden av de ytre kjønnsleppene), må du passe på å bruke trimmerhodet med kammen på.

Slik fester du kammen (bilde 1):

  1. Plasser hakket på den ene siden av kammen i innrykket på trimmerhodet. 
  2. Trykk kammen på trimmerhodet til hakket på den andre siden av kammen festes i fordypningen. Du hører at kammen klikker på plass når den er riktig festet.

Slik tar du av kammen (bilde 2):

  1. Plasser en fingernegl på den ene siden mellom kammen og trimmerhodet.
  2. Trekk med neglen i kammen til den løsner trimmerhodet. Ikke trekk i baksiden eller tennene på kammen for å fjerne den

Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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