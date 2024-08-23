Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
Publisert på 23. august 2024
Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.
Sonicare-tannbørsten måler trykket du påfører mens du pusser for å beskytte tannkjøttet og tennene dine. Hvis du legger for mye trykk endrer håndtaket vibrasjonen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge instruksjonene nedenfor.
Plasser tannbørsten i laderen.
Trykk på og hold inne modus-/intensitetsknappen, og trykk på av/på-knappen to ganger mens den står i en lader. Håndtaket piper to ganger for å bekrefte at det er aktivert.
Deaktiver trykksensoren ved å holde inne modus-/intensitetsknappen og trykke to ganger på av/på-knappen mens den står i en lader. Håndtaket piper én gang for å bekrefte at det er deaktivert.
DiamondClean-tannbørster
DiamondClean Smart-tannbørster skiller seg litt fra metoden ovenfor.
Trykk på og hold inne modus-/intensitetsknappen (den nedre knappen).
Trykk på av/på-knappen (den øvre knappen) to ganger mens du holder inne modus-/intensitetsknappen.
Slipp modus-/intensitetsknappen. Hvis du ser batteriindikatoren nederst på tannbørsten blinke to ganger og hører to pip, er funksjonen aktivert. Hvis du gjentar prosessen for å deaktivere prosessen, vil du se batteriindikatoren blinke én gang og piper én gang.