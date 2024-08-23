    Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?

    Publisert på 23. august 2024

    Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

    Sonicare-tannbørsten måler trykket du påfører mens du pusser for å beskytte tannkjøttet og tennene dine. Hvis du legger for mye trykk endrer håndtaket vibrasjonen. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge instruksjonene nedenfor.
    1. Plasser tannbørsten i laderen.
    2. Trykk på og hold inne modus-/intensitetsknappen, og trykk på av/på-knappen to ganger mens den står i en lader. Håndtaket piper to ganger for å bekrefte at det er aktivert.
    3. Deaktiver trykksensoren ved å holde inne modus-/intensitetsknappen og trykke to ganger på av/på-knappen mens den står i en lader. Håndtaket piper én gang for å bekrefte at det er deaktivert.

    DiamondClean-tannbørster

    DiamondClean Smart-tannbørster skiller seg litt fra metoden ovenfor.

    1. Trykk på og hold inne modus-/intensitetsknappen (den nedre knappen).
    2. Trykk på av/på-knappen (den øvre knappen) to ganger mens du holder inne modus-/intensitetsknappen.
    3. Slipp modus-/intensitetsknappen. Hvis du ser batteriindikatoren nederst på tannbørsten blinke to ganger og hører to pip, er funksjonen aktivert. Hvis du gjentar prosessen for å deaktivere prosessen, vil du se batteriindikatoren blinke én gang og piper én gang.

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7408/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , CP0754/01 , CP1922/01 , CP1205/01 , CP1921/01 , CP0755/01 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX3673/14 , HX3673/13 , HX3675/15 , HX3673/11 , HX3675/13 , HX3671/14 , HX3671/11 , HX3671/13 , HX9992/45 , HX6800/87 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX6483/52 , HX6848/98 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX6800/44 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX6800/35 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6807/24 , HX6807/51 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/28 , HX6803/04 , HX6857/28 , HX6802/04 , HX6800/63 , HX6807/63 , HX6851/53 , HX6800/04 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6830/44 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9142/31 , HX9112/02 , HX9142/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

