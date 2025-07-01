Philips' støtte Hva er et abonnement for utskifting av OneBlade-blader?

Når du tegner et OneBlade Club-abonnement fra Philips, kan du velge hvor ofte bladene skal skiftes ut.



Nye blader leveres til adressen din basert på den hyppigheten du har valgt, slik at du alltid har et skarpt blad tilgjengelig, som er klar til neste barbering.



Abonnementet på håndtak avsluttes automatisk etter 12 måneder, mens abonnementet for utskifting av blader løper til du avslutter det.