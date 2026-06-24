Hvordan vet jeg om Philips OneBlade er fulladet?

Ulike OneBlade-modeller inkluderer ulike måter å kommunisere ladestatusen på. Se informasjonen nedenfor, basert på hvilken beskrivelse som passer best til din modell.
Merk: Denne artikkelen inneholder veiledning for alle OneBlade-modeller. Se underoverskriftene for å identifisere relevant informasjon for modellen din. Hvis modellen din er visuelt forskjellig fra den som vises i bildet (f.eks. en annen farge), men har de samme egenskapene, gjelder informasjonen fortsatt.
Lysringen på OneBlade-håndtaket blinker når du lader og lyser kontinuerlig når enheten er fulladet. Lysringen slås av 30 minutter etter at OneBlade er fullt ladet for å spare strøm.
Når du er koblet til Bluetooth, kan du finne nøyaktig batterinivå i OneBlade-appen.
Flere modeller av OneBlade leveres med én enkel lade-LED-lampe på håndtaket.
Hvis LED-lampen lyser kontinuerlig så snart du kobler OneBlade til en strømkilde, indikerer LED-lampen bare at enheten lader. LED-lampen endres ikke for å vise at OneBlade er fulladet. Hvis dette beskriver OneBlade, kan du se i brukerhåndboken for å finne ut hvor lenge du skal lade enheten.
Hvis LED-lampen på OneBlade-håndtaket blinker når du kobler den til strømkilden, fortsetter den å blinke under lading, før den lyser kontinuerlig når enheten er fulladet. LED-lampen slukkes 30 minutter etter at OneBlade er ladet for å spare energi.
Hvis det er en LED-lampe på støpselet/adapteren på OneBlade, lyser lampen kontinuerlig når den er koblet til strømkilden, og endres ikke for å indikere at OneBlade er fulladet.
Hvis dette er tilfellet for din OneBlade, kan du se i brukerhåndboken for å finne ut hvor lenge du skal lade enheten.
Batteriprosenten på OneBlade-håndtaket vil øke etter hvert som det lades. Enheten er fulladet når prosentandelen når 100 %.
Hvis OneBlade har lavt batteri, blinker den laveste lastestreken når du kobler enheten til en strømkilde. Når batteriet er 1/3 fullt, vil den laveste streken lyse kontinuerlig, og den andre streken begynner å blinke.
Denne sekvensen vil fortsette til alle de 3 strekene lyser kontinuerlig, noe som indikerer at OneBlade er fulladet. Ladestrekene slås av 30 minutter etter at OneBlade er ladet for å spare energi.
Se i brukerhåndboken for å finne anbefalt ladetid for OneBlade-modellen (vanligvis 8 timer).
Hvis du er usikker på om Philips OneBlade lader, kan du prøve å slå den på når den er koblet til strømkilden. Hvis den ikke slår seg på, betyr det at den lades.
Dette er fordi alle Philips OneBlade-modeller har en sikkerhetsfunksjon som hindrer dem i å slå seg på når de lades. Dette minimerer risikoen for at produktet blir vått (f.eks. ved bruk til våt barbering) mens det er koblet til strømkilde.
Merk: Hvis OneBlade-modellen din har en LED-lampe eller digital ladeindikator på håndtaket, vil denne også indikere at produktet lades.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:QP1424/65 , QP2724/31 , QP6652/30 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›