Hvordan vet jeg om Philips OneBlade er fulladet?

Hvis du er usikker på om Philips OneBlade lader, kan du prøve å slå den på når den er koblet til strømkilden. Hvis den ikke slår seg på, betyr det at den lades.



Dette er fordi alle Philips OneBlade-modeller har en sikkerhetsfunksjon som hindrer dem i å slå seg på når de lades. Dette minimerer risikoen for at produktet blir vått (f.eks. ved bruk til våt barbering) mens det er koblet til strømkilde.



Merk: Hvis OneBlade-modellen din har en LED-lampe eller digital ladeindikator på håndtaket, vil denne også indikere at produktet lades.