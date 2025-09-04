Søkeord

    Når må jeg bytte ut dameskjærefolien?

    Publisert på 04. september 2025
    For optimal klipping og gliding, anbefaler vi at du bytter folien én gang i året, eller når den ikke lenger gir barberings- eller trimmeresultatene du forventer. Bytt alltid folien ut med en original Philips-folie.

    Avhengig av bruksadferden din, kan den nøyaktige levetiden til folien variere. På samme måte som et manuelt blad blir folien sløvt over tid, og dette kan føre til redusert barberingsytelse og økt lugging under barbering og trimming. Det kan være lurt å bytte ut folien før, heller enn senere, enn angitt, avhengig av hvor fornøyd du er med ytelsen til folien.
     

    Fint å vite

    • Bytt ut skjærefolien umiddelbart hvis den blir skadet.
    • Tettheten og tykkelsen på håret påvirker levetiden til skjærefolien.
    • Regelmessig rengjøring og vedlikehold av folien kan bidra til å maksimere levetiden og sikre optimal barberingsytelse. Rengjør Philips-barbermaskinen for kvinner etter hver bruk for å fjerne hår og rusk. 
    • Oppbevar barbermaskinen for kvinner med en kam eller beskyttelseshette festet for å beskytte folien mot utilsiktet skade.

