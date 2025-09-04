For optimal klipping og gliding, anbefaler vi at du bytter folien én gang i året, eller når den ikke lenger gir barberings- eller trimmeresultatene du forventer. Bytt alltid folien ut med en original Philips-folie.



Avhengig av bruksadferden din, kan den nøyaktige levetiden til folien variere. På samme måte som et manuelt blad blir folien sløvt over tid, og dette kan føre til redusert barberingsytelse og økt lugging under barbering og trimming. Det kan være lurt å bytte ut folien før, heller enn senere, enn angitt, avhengig av hvor fornøyd du er med ytelsen til folien.

