Tannbørsten er som standard satt til høy intensitet. Dette er den tredje og største av de tre indikatorlampene.

Den midtre indikatorlampen er for middels intensitet.

Den nedre indikatorlampen er for lav intensitet.

Du kan endre innstillingen i løpet av pusseøkten ved å trykke på intensitetsindikatoren eller i Sonicare-appen.