Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?

    Publisert på 19 March 2026
    Du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på håndtaket eller via appen. Se de forskjellige måtene du kan endre intensiteten til Sonicare-tannbørsten på nedenfor.  

    Endre intensiteten på Sonicare Prestige 9900

    Tannbørsten er som standard satt til høy intensitet. Dette er den tredje og største av de tre indikatorlampene.  

    • Den midtre indikatorlampen er for middels intensitet.  

    • Den nedre indikatorlampen er for lav intensitet. 

    Du kan endre innstillingen i løpet av pusseøkten ved å trykke på intensitetsindikatoren eller i Sonicare-appen.

    Endre intensiteten på DiamondClean Smart

    Du kan velge mellom tre ulike intensitetsnivåer: lavt, middels og høyt. Intensiteten velges automatisk basert på børstehodet du fester på. Mens du pusser kan du endre intensiteten ved å trykke på knappen for modus/intensitet. Denne funksjonen kan ikke justeres hvis håndtaket er satt på pause eller slått av. 

    Endre intensiteten med av/på-knappen

    Noen Sonicare-tannbørster har intensitetsalternativer, men har ikke LED-lamper. Med disse modellene kan du endre intensiteten ved å trykke på av/på-knappen mens den er i bruk.

    Endre intensiteten på FlexCare Platinum

    Du kan velge mellom tre ulike intensitetsnivåer: lavt, middels og høyt. Hvis du vil øke intensitetsnivået, trykker du på knappen +. Trykk på knappen – for å redusere. Du kan gjøre dette når som helst i løpet av pusseøkten. 

    Endre intensiteten i Sonicare-appen (kun Prestige)

    Du kan også endre intensiteten på Sonicare Prestige-tannbørsten i Sonicare-appen. Slik gjør du det: 

    1. Åpne Sonicare-appen. 

    1. Trykk på knappen ^ på skjermen for å utvide innstillingene for tannbørsten: Trykk på lav, middels eller høy intensitet i øverste halvdel av skjermen. 

    1. Det vises et hakemerke på oppdateringsskjermbildet. Det indikerer at intensiteten har blitt endret. Det vises også på håndtaket. 

    1. Trykk på

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7421/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7420/08 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX7108/04 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , CP0741/01 , CP0468/01 , CP0469/01 , CP0470/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0475/01 , CP0546/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0558/01 , CP0740/01 , CP0467/01 , CP0774/01 , CP1205/01 , CP1207/01 , CP1209/01 , CP1715/01 , CP1716/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9631/18 , HX9631/17 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX9393/93R1 , HX9363/63 , HX9944/03 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6631/41 , HX6631/01 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX9382/04 , HX9342/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.