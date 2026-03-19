Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Endre intensiteten på Sonicare Prestige 9900
Tannbørsten er som standard satt til høy intensitet. Dette er den tredje og største av de tre indikatorlampene.
Den midtre indikatorlampen er for middels intensitet.
Den nedre indikatorlampen er for lav intensitet.
Du kan endre innstillingen i løpet av pusseøkten ved å trykke på intensitetsindikatoren eller i Sonicare-appen.
Endre intensiteten på DiamondClean Smart
Endre intensiteten med av/på-knappen
Endre intensiteten på FlexCare Platinum
Endre intensiteten i Sonicare-appen (kun Prestige)
Du kan også endre intensiteten på Sonicare Prestige-tannbørsten i Sonicare-appen. Slik gjør du det:
Åpne Sonicare-appen.
Trykk på knappen ^ på skjermen for å utvide innstillingene for tannbørsten: Trykk på lav, middels eller høy intensitet i øverste halvdel av skjermen.
Det vises et hakemerke på oppdateringsskjermbildet. Det indikerer at intensiteten har blitt endret. Det vises også på håndtaket.
