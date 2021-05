Det oppladbare batteriet i Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten kan ikke byttes ut. Hvis du kaster Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten, kan en kvalifisert fagperson ta ut batteriet for å resirkulere det. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi ikke å prøve å fjerne batteriet på egen hånd hjemme. Her finner du instruksjoner for kvalifiserte fagpersoner om hvordan man trygt kan fjerne det innebygde batteriet.