Symbolene på den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten gir informasjon om tannbørstens innstillinger og status.
1. Intensitetsinnstillinger
2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)
3. Påminnelse om å bytte børstehode
4. Batteriindikator
Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?
Publisert på 19. august 2024
Batteriindikator
Dette symbolet lyser når tannbørsten har lite batteri eller lader.
Påminnelse om å bytte børstehode
Dette symbolet lyser når du må bytte børstehode. Det kan også blinke når du trykker for hardt (på enkelte modeller).
Intensitetsinnstillinger
Antallet linjer eller prikker som lyser, viser til den valgte intensitetsinnstillingen. Intensitetsinnstillingen viser til hvor kraftig børstehodet vibrerer.
SenseIQ (kun for Prestige 9900)
SenseIQ-ikonet på håndtaket lyser når smartfunksjonene er aktive mens du pusser. Det lyser også for å bekrefte at innstillingene er aktivert eller deaktivert.
Se i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om symbolene på den bestemte modellen.
