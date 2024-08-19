Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?

Symbolene på den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten gir informasjon om tannbørstens innstillinger og status.



1. Intensitetsinnstillinger



2. SenseIQ (kun for Prestige 9900)



3. Påminnelse om å bytte børstehode



4. Batteriindikator





Batteriindikator Dette symbolet lyser når tannbørsten har lite batteri eller lader.

Påminnelse om å bytte børstehode Dette symbolet lyser når du må bytte børstehode. Det kan også blinke når du trykker for hardt (på enkelte modeller).

Intensitetsinnstillinger Antallet linjer eller prikker som lyser, viser til den valgte intensitetsinnstillingen. Intensitetsinnstillingen viser til hvor kraftig børstehodet vibrerer.