Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?

    Publisert på 28. august 2024

    Det finnes tre forskjellige typer Sonicare-børstehoder. Børstehodet som passer til tannbørsten din, avhenger av modellen du eier.  

    • Børstehodet som klikkes på, er standard børstehode og passer til de fleste oppladbare Sonicare-tannbørster. 

    • Våre eldre Essence-modeller har et større børstehode som skrus på.
       

    • Philips One-børstehoder og Philips One for Kids-børstehoder er bare kompatible med Philips One og Philips One for Kids. 

    Børstehode som klikkes på

    Sonicare-børstehode som klikkes på

    Børstehode som skrus på

    Sonicare-børstehode som skrus på

    Philips One-børstehode

    Philips One-børstehoder kan også klikkes på. De kan imidlertid bare brukes med Philips One-tannbørsten. 
     
    Philips One-børstehoder

    Smarte tannbørstehoder

    Smarte tannbørstehoder forteller tannbørsten hvilket børstehode du bruker. Tannbørsten velger deretter optimal modus og intensitet. Du kan gjenkjenne et smart tannbørstehode ved hjelp av smartikonet nederst på børstehodet. 
    Philips Smart-børstehode

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7421/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX9911/89 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX7429/02 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX9918/89 , HY1200/26 , HY1200/25 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9992/42 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/02 , HY1100/02 , HY1100/01 , HY1100/04 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9954/53 , HX9924/03 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX5350/02 , HX6023/05 , HX6311/02 , HX6002/40 , HX6001/40 , HX6381/02 , HX6014/33 , HX6021/02 , HX6014/35 , HX6013/02 , HX6011/02 , HX6023/02 , HX5551/02 .

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.