Philips One-børstehoder og Philips One for Kids-børstehoder er bare kompatible med Philips One og Philips One for Kids.

Våre eldre Essence-modeller har et større børstehode som skrus på.

Børstehodet som klikkes på, er standard børstehode og passer til de fleste oppladbare Sonicare-tannbørster.

Det finnes tre forskjellige typer Sonicare-børstehoder. Børstehodet som passer til tannbørsten din, avhenger av modellen du eier.

Philips One-børstehoder kan også klikkes på. De kan imidlertid bare brukes med Philips One-tannbørsten.

Smarte tannbørstehoder

Smarte tannbørstehoder forteller tannbørsten hvilket børstehode du bruker. Tannbørsten velger deretter optimal modus og intensitet. Du kan gjenkjenne et smart tannbørstehode ved hjelp av smartikonet nederst på børstehodet.