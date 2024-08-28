Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Publisert på 28. august 2024
Det finnes tre forskjellige typer Sonicare-børstehoder. Børstehodet som passer til tannbørsten din, avhenger av modellen du eier.
Børstehodet som klikkes på, er standard børstehode og passer til de fleste oppladbare Sonicare-tannbørster.
Våre eldre Essence-modeller har et større børstehode som skrus på.
Philips One-børstehoder og Philips One for Kids-børstehoder er bare kompatible med Philips One og Philips One for Kids.
Børstehode som klikkes på
Børstehode som skrus på
Philips One-børstehode
Philips One-børstehoder kan også klikkes på. De kan imidlertid bare brukes med Philips One-tannbørsten.
Smarte tannbørstehoder
Smarte tannbørstehoder forteller tannbørsten hvilket børstehode du bruker. Tannbørsten velger deretter optimal modus og intensitet. Du kan gjenkjenne et smart tannbørstehode ved hjelp av smartikonet nederst på børstehodet.