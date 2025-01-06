Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?

    Publisert på 6. januar 2025

    Hvis Sonicare-tannbørsten ikke slår seg på, kan du sannsynligvis ikke løse problemet bare ved å bytte batteriet. Du kan sende inn en garantiforespørsel på nettet for å få hjelp med å skaffe en erstatningsenhet her  eller kontakte oss her.  Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.

    Det innebygde oppladbare batteriet kan fjernes for avhending, og du finner instruksjoner for fjerning av batteriet i håndbøker og dokumentasjon for produktet ditt her. Hvis du ikke er komfortabel med å demontere elektronikk, anbefaler vi at du oppsøker profesjonell hjelp hos ditt lokale verksted for elektronikk.

    Vi anbefaler at du ikke bytter ut batteriet selv, fordi det kan øke risikoen for brannfare eller andre potensielle sikkerhetsfarer.

    Merk: Hvis du åpner tannbørsten, blir garantien ugyldig.

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7106/01 , HX7400/06 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7401/07 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9911/89 , HX9913/17 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7411/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7419/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/89 , HX9917/90 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/09 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9944/03 , HX9954/53 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6231/40 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6381/02 , HX5551/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.