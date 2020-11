Påminnelsesbørstehår sikrer deg den mest effektive rengjøringen

Det synes kanskje ikke så godt, men børstehoder mister stivheten og slites gradvis ned ved normal bruk over flere måneder. Våre blå påminnelsesbørstehår mister fargen og blir hvite, slik at du enkelt ser når er det på tide å bytte. Bytt børstehode hver tredje måned for best mulig resultat.