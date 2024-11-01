Andre artikler i boksen
- Fjernkontroll
- Batterier til fjernkontroll
- Nettledning
- VGA-kabel
- Brukerhåndbok på CD-ROM
- Hurtigstartveiledning
- Ekstrautstyr: Berøringsprogramvare for flere brukere
- Ekstrautstyr: Bordstativ
Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
BDT5551EH/02
Publikum involveres
Få viktig informasjon eller markedsføringsmeldinger ut til publikum i strålende klarhet. Og takket være den interaktive berøringsskjermen kan du også engasjere kunden på en mye bedre måte enn før.
Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Flerberøringsskjerm
total
recurring payment
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.
Opplev en jevn lysspredning med nyskapende LED-teknologi. Hvite LED-lamper (light emitting diodes) er posisjonert rundt kanten av panelet for å gi en jevnere lysspredning. Dette gir enda lavere strømbruk, mindre varme som må avkjøles og et ekte, likt fargeutvalg.
En slank rammedesign gir skjermen et stilig utseende slik at det enkelt passer inn i alle slags miljøer. Med slank rammedesign er det enkelt å integrere skjermen i alle interiører og bruksområder.
Sensorene på kanten av skjermen gir perfekt klarhet mens de samtidig gjør flerberøring mulig, noe som åpner opp mulighetene for mange nye interaktive bruksområder.
Få strålende funksjonalitet med 2 samtidige berøringspunkter på denne berøringsskjermen. Mer fleksibilitet og optimal ytelse i tillegg til utmerkede driftsmuligheter gir deg det ultimate innen brukersamhandling.
Bare koble skjermen via USB til mediespilleren for automatisk berøringsregistrering. USB-kontakten er HID-kompatibel, noe som gir ekte plug-and-play-bruk.
Open Pluggable Specification-sporet (OPS), som er utviklet for Digital Signage-markedet, endrer eller oppgraderer mediespilleren lett som bare det. Koble mediespilleren til skjermen – så er du klar. OPS er fullstendig kompatibelt og gir deg en lavere TCO på lang sikt, uansett om du har en mediespiller i den lavere, midtre eller høyere enden av skalaen.
Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.
Våre berøringsskjermer er programvareuavhengige og støtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.
Bilde/skjerm
Tilkoblingsmuligheter
Anvendelighet
Lyd
Drift
Støttet skjermoppløsning
Mål
Driftsforhold
Tilbehør
Diverse
Interaktivitet
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.