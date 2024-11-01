Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.