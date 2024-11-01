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      Signage Solutions Flerberøringsskjerm

      BDT5551EH/02

      Publikum involveres

      Få viktig informasjon eller markedsføringsmeldinger ut til publikum i strålende klarhet. Og takket være den interaktive berøringsskjermen kan du også engasjere kunden på en mye bedre måte enn før.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Flerberøringsskjerm

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      Publikum involveres

      med LED-berøringsskjermen på 140 cm (55")

      • 55"
      • Edge LED-bakbelysning
      • Full HD
      SmartPower for energisparing

      SmartPower for energisparing

      Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

      Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p

      Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

      Edge LED-bakbelysning

      Opplev en jevn lysspredning med nyskapende LED-teknologi. Hvite LED-lamper (light emitting diodes) er posisjonert rundt kanten av panelet for å gi en jevnere lysspredning. Dette gir enda lavere strømbruk, mindre varme som må avkjøles og et ekte, likt fargeutvalg.

      Slank rammedesign for et stilig utseende

      En slank rammedesign gir skjermen et stilig utseende slik at det enkelt passer inn i alle slags miljøer. Med slank rammedesign er det enkelt å integrere skjermen i alle interiører og bruksområder.

      Optisk flerberøringsteknologi for avansert samhandling

      Sensorene på kanten av skjermen gir perfekt klarhet mens de samtidig gjør flerberøring mulig, noe som åpner opp mulighetene for mange nye interaktive bruksområder.

      2 samtidig berøringspunkter

      Få strålende funksjonalitet med 2 samtidige berøringspunkter på denne berøringsskjermen. Mer fleksibilitet og optimal ytelse i tillegg til utmerkede driftsmuligheter gir deg det ultimate innen brukersamhandling.

      USB-kompatibel for plug-and-play

      Bare koble skjermen via USB til mediespilleren for automatisk berøringsregistrering. USB-kontakten er HID-kompatibel, noe som gir ekte plug-and-play-bruk.

      Open Pluggable Specification-spor

      Open Pluggable Specification-sporet (OPS), som er utviklet for Digital Signage-markedet, endrer eller oppgraderer mediespilleren lett som bare det. Koble mediespilleren til skjermen – så er du klar. OPS er fullstendig kompatibelt og gir deg en lavere TCO på lang sikt, uansett om du har en mediespiller i den lavere, midtre eller høyere enden av skalaen.

      Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC

      Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

      Kompatibel med alle ledende operativsystemer

      Våre berøringsskjermer er programvareuavhengige og støtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        138.6  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        54.6  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Paneloppløsning
        1920 x 1080p
        Pikselavstand
        0,21 x 0,63 mm
        Optimal oppløsning
        1920 x 1080 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skjermfarger
        1,07 milliarder
        Kontrastforhold (typisk)
        4000:1
        Svartid (typisk)
        6,5  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevegelseskompensert deinterlacing
        • Progressive scan
        • 3D MA-deinterlacing
        • Dynamisk kontrastforbedring

      • Tilkoblingsmuligheter

        PC
        • VGA-inngang D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgang
        • 3,5 mm lydinngang for PC x1
        • RJ45
        • VGA-utgang (via DVI-I)
        AV-inngang
        • Kompositt (BNC) x1
        • Komponent (BNC) x1
        • DVI-D x1
        AV-utgang
        Lyd (v/h) x1
        Andre tilkoblinger
        • AC-utgang
        • Display Port
        • DVI-ut
        • Kontakt for ekstern høyttaler
        • HDMI
        • IR ut
        • OPS
        • USB

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Liggende
        • Stående
        Tastaturkontroll
        • Skjult
        • Låsbar
        Fjernkontrollsignal
        Låsbar
        Signalsløyfe
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR-sløyfegjennomgang
        Enkel installering
        • AC-utgang
        • Smart utstyr
        Energisparefunksjoner
        Smart Power
        Andre praktiske funksjoner
        Håndtak
        Sikkerhetskontrollfunksjoner
        • Varmekontroll
        • Temperatursensor
        Kan kontrolleres via nettverket
        • RS232
        • HDMI (én ledning)
        • RJ45

      • Lyd

        Innebygde høyttalere
        2 x 12 W RMS

      • Drift

        Strømnett
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Forbruk (typisk)
        110  W
        Effektforbruk i standby
        < 0,5 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mål

        Eskedybde
        280  millimeter
        Eskehøyde
        980  millimeter
        Montering av Smart-utstyr
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Eskebredde
        1480  millimeter
        Bredde, apparat
        1273  millimeter
        Produktvekt
        47  kg
        Høyde, apparat
        745  millimeter
        Dybde, apparat
        80,5  millimeter
        Veggmontering
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Rammens bredde
        29 mm
        Vekt, inkl. emballasje
        55,5  kg

      • Driftsforhold

        Temperaturområde (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60 000  time(r)
        Relativ luftfuktighet
        20 ~ 80  %
        Temperaturområde (lagring)
        -20 ~ 60  °C

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Fjernkontroll
        • Batterier til fjernkontroll
        • Nettledning
        • VGA-kabel
        • Brukerhåndbok på CD-ROM
        • Hurtigstartveiledning
        Ekstrautstyr
        • Berøringsprogramvare for flere brukere
        • Bordstativ

      • Diverse

        Visningsspråk på skjermen
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        • Spansk
        Garanti
        Tre års garanti

      • Interaktivitet

        Multi-touch-teknologi
        Optisk registrering
        Berøringspunkter
        2 samtidig berøringspunkter
        Plug and play
        HID-kompatibel
        Beskyttelsesglass
        5 mm herdet sikkerhetsglass

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Nettledning
      • VGA-kabel
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning
      • Ekstrautstyr: Berøringsprogramvare for flere brukere
      • Ekstrautstyr: Bordstativ
      Badge-D2C

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