Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Imponer og involver publikum Imponer og involver publikum Imponer og involver publikum

      LCD-skjerm

      BDL4631V/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Imponer og involver publikum

      Denne 46" profesjonelle LCD-skjermen får meldingen ut til folket. Enten den brukes i et nettverk, en matrise eller som en enkelt offentlig skjerm, gir denne modellen variasjon når det gjelder funksjoner for å imøtekomme de mest krevende bruksområdene.

      Se alle fordeler

      Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig

      Lignende produkter

      Se alle Ikke tilordnet

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      LCD-skjerm
      - {discount-value}

      LCD-skjerm

      total

      recurring payment

      Imponer og involver publikum

      • 46"
      • multimedia
      • HDTV-skjerm
      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

      Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p

      Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

      Fungerer i stående visning

      Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.

      Skjulte og låsbare kontrollknapper

      De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.

      Skjermen kan kontrolleres via nettverket for fjernstyring

      Nettverkskontroll gjør at brukeren kan kontrollere og justere skjermer eksternt gjennom RS232-protokollen.

      VGA-sløyfe for seriekobling til flere skjermer

      Seriekobling mellom flere skjermer fordeler effektivt kontroll og synlig innhold fra én kilde til en rekke skjermer på forskjellige plasseringer innenfor et område.

      Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

      Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

      Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

      Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

      Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise

      Den interne zoomefunksjonen aktiverer enkel implementering av en videoveggmatrise, uten behov for kostbart eksternt utstyr. Den har mulighet til en videovegg med 25 skjermer ved å dele opptil 5 skjermer både horisontalt og vertikalt.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        116.8  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        46  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Pikselavstand
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimal oppløsning
        1920 x 1080 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skjermfarger
        16,7 millioner farger
        Kontrastforhold (typisk)
        1500:1
        Svartid (typisk)
        6  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevegelseskompensert deinterlacing
        • Bilde i bilde
        • Progressive scan
        • 3D MA-deinterlacing
        Horisontal skannefrekvens
        31,5–91,1 kHz
        Vertikal skannefrekvens
        58–85 Hz
        Skjermtype
        LCD Full HD W-UXGA Act. matrix

      • Tilkoblingsmuligheter

        PC
        • VGA-inngang D-Sub 15HD
        • VGA-utgang D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgang
        • 3,5 mm lydinngang for PC x1
        AV-inngang
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) x1
        • Lyd (v/h) for YPbPr x1
        • Kompositt (CVBS) x 2
        • S-Video x1
        • Lyd (v/h)x2 for CVBS og S-Vid
        AV-utgang
        • Kompositt (CVBS) x1
        • Lyd (v/h) x1
        Forbedring av tilkoblingsmuligheter
        Kontakt for ekstern høyttaler

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Stående
        • Liggende
        Juridiske godkjenninger
        • CE-merket
        • RoHS
        • FCC klasse A
        • UL
        Skjermspråk
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Spansk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        Kan kontrolleres via nettverket
        RS232
        VESA-montering
        400 x 200 mm
        Avtakbar lyddel
        2 x 7 watt (valgfrie) høyttalere

      • Drift

        Strømnett
        90–264 VAC, 50/60 Hz
        Forbruk (på-modus)
        165 W (typisk)
        Effektforbruk i standby
        < 5 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Mål

        Høyde, apparat (med stativ)
        705  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ) (tommer)
        27.8  tommer
        Bredde, apparat
        1122  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ)
        406  millimeter
        Høyde, apparat
        663  millimeter
        Dybde, apparat
        138  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ) (tommer)
        16.0  tommer
        Bredde, apparat (tommer)
        44,2  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        26.1  tommer
        Dybde, apparat (tommer)
        5,4  tommer
        MTBF
        50 000 (ekskl. CCFL 60 000) timer

      • Tekniske spesifikasjoner

        Temperaturområde for drift
        0–40  °C
        Relativ luftfuktighet-område
        5–90 %

      • Tuner/mottak/overføring

        Videoavspilling
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • HDMI-DVI-adapterledning
        • VGA-kabel
        • Fjernkontroll
        • Batterier til fjernkontroll
        • Brukerhåndbok på CD-ROM
        • Nettledning
        • Hurtigstartveiledning
        Ekstrautstyr
        • Bordstativ BM05211
        • Høyttalere BAL4631S1
        • Takmontering BM04111 og BM01111
        • Fast veggmontering BM02111
        • Fleksibel veggmontering BM04111 og BM02212

      • Diverse

        Ramme
        Metallic Anthracite
        Garanti
        Europa/Nord-Amerika: 3 år

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • HDMI-DVI-adapterledning
      • VGA-kabel
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Nettledning
      • Hurtigstartveiledning
      • Valgfritt tilbehør: Bordstativ BM05211
      • Ekstrautstyr: Høyttalere BAL4631S1
      • Valgfritt tilbehør: Takmontering BM04111 og BM01111
      • Valgfritt tilbehør: Fast veggmontering BM02111
      • Valgfritt tilbehør: Fleksibel veggmontering BM04111 og BM02212
      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.