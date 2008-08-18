Denne 46" profesjonelle LCD-skjermen får meldingen ut til folket. Enten den brukes i et nettverk, en matrise eller som en enkelt offentlig skjerm, gir denne modellen variasjon når det gjelder funksjoner for å imøtekomme de mest krevende bruksområdene.
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LCD-skjerm
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Imponer og involver publikum
46"
multimedia
HDTV-skjerm
HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.
Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.
Fungerer i stående visning
Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.
Skjulte og låsbare kontrollknapper
De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.
Skjermen kan kontrolleres via nettverket for fjernstyring
Nettverkskontroll gjør at brukeren kan kontrollere og justere skjermer eksternt gjennom RS232-protokollen.
VGA-sløyfe for seriekobling til flere skjermer
Seriekobling mellom flere skjermer fordeler effektivt kontroll og synlig innhold fra én kilde til en rekke skjermer på forskjellige plasseringer innenfor et område.
Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde
Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.
Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.
Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
Den interne zoomefunksjonen aktiverer enkel implementering av en videoveggmatrise, uten behov for kostbart eksternt utstyr. Den har mulighet til en videovegg med 25 skjermer ved å dele opptil 5 skjermer både horisontalt og vertikalt.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
116.8
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
46
tommer
Sideforhold
16:9
Pikselavstand
0,53025 x 0,53025 mm
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke
450
cd/m²
Skjermfarger
16,7 millioner farger
Kontrastforhold (typisk)
1500:1
Svartid (typisk)
6
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
3D-kamfilter
Bevegelseskompensert deinterlacing
Bilde i bilde
Progressive scan
3D MA-deinterlacing
Horisontal skannefrekvens
31,5–91,1 kHz
Vertikal skannefrekvens
58–85 Hz
Skjermtype
LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
Tilkoblingsmuligheter
PC
VGA-inngang D-Sub 15HD
VGA-utgang D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9-utgang
3,5 mm lydinngang for PC x1
AV-inngang
HDMI x2
Komponent (YPbPr) x1
Lyd (v/h) for YPbPr x1
Kompositt (CVBS) x 2
S-Video x1
Lyd (v/h)x2 for CVBS og S-Vid
AV-utgang
Kompositt (CVBS) x1
Lyd (v/h) x1
Forbedring av tilkoblingsmuligheter
Kontakt for ekstern høyttaler
Anvendelighet
Plassering
Stående
Liggende
Juridiske godkjenninger
CE-merket
RoHS
FCC klasse A
UL
Skjermspråk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Polsk
Tyrkisk
Russisk
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
VESA-montering
400 x 200 mm
Avtakbar lyddel
2 x 7 watt (valgfrie) høyttalere
Drift
Strømnett
90–264 VAC, 50/60 Hz
Forbruk (på-modus)
165 W (typisk)
Effektforbruk i standby
< 5 W
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Videoformater
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Mål
Høyde, apparat (med stativ)
705
millimeter
Høyde, apparat (med stativ) (tommer)
27.8
tommer
Bredde, apparat
1122
millimeter
Dybde, apparat (med stativ)
406
millimeter
Høyde, apparat
663
millimeter
Dybde, apparat
138
millimeter
Dybde, apparat (med stativ) (tommer)
16.0
tommer
Bredde, apparat (tommer)
44,2
tommer
Høyde, apparat (tommer)
26.1
tommer
Dybde, apparat (tommer)
5,4
tommer
MTBF
50 000 (ekskl. CCFL 60 000) timer
Tekniske spesifikasjoner
Temperaturområde for drift
0–40
°C
Relativ luftfuktighet-område
5–90 %
Tuner/mottak/overføring
Videoavspilling
NTSC
PAL
SECAM
Tilbehør
Vedlagt tilbehør
HDMI-DVI-adapterledning
VGA-kabel
Fjernkontroll
Batterier til fjernkontroll
Brukerhåndbok på CD-ROM
Nettledning
Hurtigstartveiledning
Ekstrautstyr
Bordstativ BM05211
Høyttalere BAL4631S1
Takmontering BM04111 og BM01111
Fast veggmontering BM02111
Fleksibel veggmontering BM04111 og BM02212
Diverse
Ramme
Metallic Anthracite
Garanti
Europa/Nord-Amerika: 3 år
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Valgfritt tilbehør: Takmontering BM04111 og BM01111
Valgfritt tilbehør: Fast veggmontering BM02111
Valgfritt tilbehør: Fleksibel veggmontering BM04111 og BM02212
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