Bestem ulike oppstartsinnstillinger med SmartControl

I en nettverksinnstilling kan du kontrollere oppstartsvilkårene til alle skjermene når du kobler til strømmen på nytt etter et strømbrudd. Via RS232-kommandoene tillater Smart Control fire ulike oppstartsinnstillinger: strømstatus, kildeinngang, volumnivå og bildeformat. For alle fire innstillingene kan du velge om skjermen skal huske siste status, eller definere en fast innstilling når strømmen kobles til på nytt.