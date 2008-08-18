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    • Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler

      LCD-skjerm

      BDL3231C/00

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      • Anmeldelser Anmeldelser

      Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler

      Få kontroll over kostnadene med denne nettverkskontrollerbare 32" LCD-skjermen. Enten den brukes i et nettverk eller som en enkel skjermløsning, tilbyr denne modellen en mengde funksjoner for de mest krevende visningsprogrammene i det offentlige og i bedrifter.

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      LCD-skjerm
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      LCD-skjerm

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      Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler

      med SmartCard-spor

      • 32"
      • multimedia
      • HD-klar
      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

      SmartPower for energisparing

      SmartPower for energisparing

      Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

      Bredt format WXGA, med en oppløsning på 1366 x 768 for skarpere skjerm

      LCD-panelet med det brede formatet i XGA-oppløsning kan vise 1366 x 768 piksler, og WXGA gir mulighet for at skjermene ikke benytter interlacing. Dette sikrer en bedre skjermytelse og nøyaktig fargevisningseffekt.

      Bestem ulike oppstartsinnstillinger med SmartControl

      I en nettverksinnstilling kan du kontrollere oppstartsvilkårene til alle skjermene når du kobler til strømmen på nytt etter et strømbrudd. Via RS232-kommandoene tillater Smart Control fire ulike oppstartsinnstillinger: strømstatus, kildeinngang, volumnivå og bildeformat. For alle fire innstillingene kan du velge om skjermen skal huske siste status, eller definere en fast innstilling når strømmen kobles til på nytt.

      Skjulte og låsbare kontrollknapper

      De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.

      Integrert SmartCard Xpress-spor for utvidbarhet

      SmartCard Xpress er et utvidelsesspor som gir tilleggsfunksjonalitet til skjermen. Kort som er utviklet av Philips og/eller tredjepartsleverandører, er laget for å strømlinjeforme tilkoblingen til skjermen via sporet, noe som fjerner behovet for eksterne enheter.

      Fjernstyring og konfigurering via RS232

      Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.

      Trådløs SmartLoader for rask kloning

      Gir deg muligheten til å kopiere alle menyinnstillingene fra én skjerm til andre skjermer. Funksjonen sørger for enhetlighet mellom TVene, og reduserer installeringstiden betraktelig. Fullstendig trådløs bruk.

      Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

      Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        81  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        32  tommer
        Sideforhold
        16:9
        LCD-skjermtype
        • 1366 x 768 piksler
        • Antireflekspolarisering
        Optimal oppløsning
        1360 x 768 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        500  cd/m²
        Skjermfarger
        16,7 millioner farger
        Dynamisk skjermkontrast
        3000 : 1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • 3D-kamfilter
        • 3D MA-deinterlacing
        • Progressive scan
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Vertikal skannefrekvens
        56–75 Hz
        Skjermtype
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Tilkoblingsmuligheter

        PC
        • 3,5 mm lydinngang for PC x1
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-inngang D-Sub 15HD
        AV-inngang
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) 2x
        • Lyd (v/h) for YPbPr 2x
        • Kompositt (CVBS) x1
        • Lyd (v/h) x1
        • S-Video x1
        Andre tilkoblinger
        S/PDIF ut (koaksial)
        Forbedring av tilkoblingsmuligheter
        • SmartCard-utvidelsesspor
        • Kontakt for ekstern høyttaler

      • Anvendelighet

        Bilde i bilde
        CVBS PIP på hoved-VGA
        Juridiske godkjenninger
        • CE-merket
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Kan kontrolleres via nettverket
        RS232
        VESA-montering
        400 x 200 mm
        Skjermformatjusteringer
        • 4:3
        • Widescreen
        • Tekstingszoom
        • Superbred
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Lyd

        Innebygde høyttalere
        2
        Utgangseffekt (RMS)
        2 x 10 W
        Lydforbedring
        Smart Sound
        Lydsystem
        • Stereo
        • Mono

      • Drift

        Strømnett
        90–264 VAC, 50/60 Hz
        Forbruk (på-modus)
        Typisk: 82 W (VGA) 109 W (video)
        Effektforbruk i standby
        < 3 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Mål

        Eskedybde
        28  millimeter
        Eskehøyde
        61.2  millimeter
        Eskebredde
        90.1  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ)
        531  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ) (tommer)
        20.9  tommer
        Bredde, apparat
        792  millimeter
        Produktvekt
        12,67  kg
        Dybde, apparat (med stativ)
        205  millimeter
        Høyde, apparat
        487  millimeter
        Dybde, apparat
        115  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ) (tommer)
        8.1  tommer
        Bredde, apparat (tommer)
        31,2  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        19.2  tommer
        Dybde, apparat (tommer)
        4,5  tommer
        Eskedybde (tommer)
        11  tommer
        Eskehøyde (tommer)
        24.1  tommer
        Eskebredde (tommer)
        35.5  tommer
        Vekt på produkt (pund)
        27,93  lb
        Vekt, inkl. emballasje
        13,21  kg
        Vekt inkl. emballasje (pund)
        29,12
        MTBF
        100 000 (ekskl. CCFL 50 000) timer

      • Tekniske spesifikasjoner

        Temperaturområde for drift
        0–40  °C
        Relativ luftfuktighet-område
        5–90 %

      • Tuner/mottak/overføring

        Videoavspilling
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • VGA-kabel
        • Fjernkontroll
        • Batterier til fjernkontroll
        • Hurtigstartveiledning
        • HDMI-DVI-adapterledning
        • Brukerhåndbok på CD-ROM
        Ekstrautstyr
        SmartLoader 22AV1135

      • Diverse

        Ramme
        Metallic Anthracite
        Garanti
        Europa/Nord-Amerika: 3 år, APMEA: 1 år

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      • Bordstativ
      • Nettledning
      • VGA-kabel
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Hurtigstartveiledning
      • HDMI-DVI-adapterledning
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Ekstrautstyr: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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