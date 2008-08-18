Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler
Få kontroll over kostnadene med denne nettverkskontrollerbare 32" LCD-skjermen. Enten den brukes i et nettverk eller som en enkel skjermløsning, tilbyr denne modellen en mengde funksjoner for de mest krevende visningsprogrammene i det offentlige og i bedrifter.
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LCD-skjerm
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Nyskapende skjermløsning for offentlige innendørslokaler
med SmartCard-spor
32"
multimedia
HD-klar
HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.
SmartPower for energisparing
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Bredt format WXGA, med en oppløsning på 1366 x 768 for skarpere skjerm
LCD-panelet med det brede formatet i XGA-oppløsning kan vise 1366 x 768 piksler, og WXGA gir mulighet for at skjermene ikke benytter interlacing. Dette sikrer en bedre skjermytelse og nøyaktig fargevisningseffekt.
Bestem ulike oppstartsinnstillinger med SmartControl
I en nettverksinnstilling kan du kontrollere oppstartsvilkårene til alle skjermene når du kobler til strømmen på nytt etter et strømbrudd. Via RS232-kommandoene tillater Smart Control fire ulike oppstartsinnstillinger: strømstatus, kildeinngang, volumnivå og bildeformat. For alle fire innstillingene kan du velge om skjermen skal huske siste status, eller definere en fast innstilling når strømmen kobles til på nytt.
Skjulte og låsbare kontrollknapper
De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.
Integrert SmartCard Xpress-spor for utvidbarhet
SmartCard Xpress er et utvidelsesspor som gir tilleggsfunksjonalitet til skjermen. Kort som er utviklet av Philips og/eller tredjepartsleverandører, er laget for å strømlinjeforme tilkoblingen til skjermen via sporet, noe som fjerner behovet for eksterne enheter.
Fjernstyring og konfigurering via RS232
Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.
Trådløs SmartLoader for rask kloning
Gir deg muligheten til å kopiere alle menyinnstillingene fra én skjerm til andre skjermer. Funksjonen sørger for enhetlighet mellom TVene, og reduserer installeringstiden betraktelig. Fullstendig trådløs bruk.
Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.
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