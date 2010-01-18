Få kontroll over kostnadene med denne nettverkskontrollerbare 81 cm (32") LCD-skjermen. Enten den brukes i et nettverk eller som en enkel skjermløsning, tilbyr denne modellen en mengde funksjoner for de mest krevende visningsprogrammene i det offentlige og i bedrifter.
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LCD-skjerm
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Den beste generelle Public Signage-skjermen
til innendørs bruk
81 cm (32")
multimedia
HD-klar
HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.
SmartPower for energisparing
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Utformet for bruk hele døgnet
Fordi forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.
Bredt format WXGA, med en oppløsning på 1366 x 768 for skarpere skjerm
LCD-panelet med det brede formatet i XGA-oppløsning kan vise 1366 x 768 piksler, og WXGA gir mulighet for at skjermene ikke benytter interlacing. Dette sikrer en bedre skjermytelse og nøyaktig fargevisningseffekt.
Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
Den interne zoomefunksjonen aktiverer enkel implementering av en videoveggmatrise, uten behov for kostbart eksternt utstyr. Den har mulighet til en videovegg med 25 skjermer ved å dele opptil 5 skjermer både horisontalt og vertikalt.
Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde
Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.
Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.
Fjernstyring og konfigurering via RS232
Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.
Fungerer i stående visning
Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.
VGA-sløyfe
Koble til flere skjermer for å lage en videovegg på opptil 150 skjermer via en VGA-seriekobling og dermed øke den visuelle opplevelsen. Ingen ekstra maskinvare er nødvendig. De er enkle å installere og tiltrekker seg lett oppmerksomheten til publikum.
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