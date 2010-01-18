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    • Den beste generelle Public Signage-skjermen Den beste generelle Public Signage-skjermen Den beste generelle Public Signage-skjermen

      LCD-skjerm

      BDL3215E/00

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Den beste generelle Public Signage-skjermen

      Få kontroll over kostnadene med denne nettverkskontrollerbare 81 cm (32") LCD-skjermen. Enten den brukes i et nettverk eller som en enkel skjermløsning, tilbyr denne modellen en mengde funksjoner for de mest krevende visningsprogrammene i det offentlige og i bedrifter.

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      LCD-skjerm
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      LCD-skjerm

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      Den beste generelle Public Signage-skjermen

      til innendørs bruk

      • 81 cm (32")
      • multimedia
      • HD-klar
      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

      SmartPower for energisparing

      SmartPower for energisparing

      Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

      Utformet for bruk hele døgnet

      Utformet for bruk hele døgnet

      Fordi forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.

      Bredt format WXGA, med en oppløsning på 1366 x 768 for skarpere skjerm

      LCD-panelet med det brede formatet i XGA-oppløsning kan vise 1366 x 768 piksler, og WXGA gir mulighet for at skjermene ikke benytter interlacing. Dette sikrer en bedre skjermytelse og nøyaktig fargevisningseffekt.

      Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise

      Den interne zoomefunksjonen aktiverer enkel implementering av en videoveggmatrise, uten behov for kostbart eksternt utstyr. Den har mulighet til en videovegg med 25 skjermer ved å dele opptil 5 skjermer både horisontalt og vertikalt.

      Avansert funksjon for anti innbrenning av bilde

      Statiske bilder som holdes på skjermen i lengre perioder kan gi et "spøkelsesbilde" eller innbrent bilde-effekt på LCD-skjermer. Selv om innbrenning av bilder på LCD-skjermer ikke er permanent, vil du forhindre at det skjer, spesielt på steder der innhold vises hele døgnet.

      Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

      Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

      Fjernstyring og konfigurering via RS232

      Fjernstyringssystemet gir brukeren mulighet til å kontrollere og justere skjermene eksternt via RS232-protokollen. Ved hjelp av CEC kommandoer kan du få full kontroll over alle skjermene i signage-nettverket når som helst.

      Fungerer i stående visning

      Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.

      VGA-sløyfe

      Koble til flere skjermer for å lage en videovegg på opptil 150 skjermer via en VGA-seriekobling og dermed øke den visuelle opplevelsen. Ingen ekstra maskinvare er nødvendig. De er enkle å installere og tiltrekker seg lett oppmerksomheten til publikum.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        81  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        32  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Paneloppløsning
        1366 x 768p
        Pikselavstand
        0,511 x 0,511
        Optimal oppløsning
        1360 x 768 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        450  cd/m²
        Skjermfarger
        16,7 millioner farger
        Kontrastforhold (typisk)
        3000 : 1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevegelseskompensert deinterlacing
        • Progressive scan
        • 3D MA-deinterlacing
        • Dynamisk kontrastforbedring

      • Tilkoblingsmuligheter

        PC
        • VGA-inngang D-Sub 15HD
        • VGA-utgang D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-utgang
        • 3,5 mm lydinngang for PC x1
        AV-inngang
        • HDMI x1
        • Komponent (BNC) x1
        • Kompositt (RCA) x1
        • Kompositt (BNC) x1
        • S-Video x1
        • Lyd (v/h) x2
        AV-utgang
        • Kompositt (BNC) x1
        • Lyd (v/h) x1

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Stående
        • Liggende
        Bilde i bilde
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matrise
        5 x 5
        Skjermsparefunksjoner
        Punktforsyvning, lav lysstyrke
        Tastaturkontroll
        • Skjult
        • Låsbar
        Fjernkontrollsignal
        Låsbar
        Signalsløyfe
        • RS232
        • VGA
        Enkel installering
        Bærehåndtak
        Energisparefunksjoner
        Smart Power
        Bildeytelse
        Avansert fargekontroll
        Kan kontrolleres via nettverket
        RS232

      • Lyd

        Innebygde høyttalere
        2 x 7 W (8 ohm)

      • Drift

        Strømnett
        90–264 VAC, 50/60 Hz
        Forbruk (på-modus)
        Typisk 67 W
        Effektforbruk i standby
        < 1 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Mål

        Tykkelse på rammen
        4,6 cm / 1,81 tommer
        Høyde, apparat (med stativ)
        531  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ) (tommer)
        20.9  tommer
        Bredde, apparat
        792  millimeter
        Produktvekt
        11,95  kg
        Dybde, apparat (med stativ)
        205  millimeter
        Høyde, apparat
        487  millimeter
        Dybde, apparat
        115  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ) (tommer)
        8.1  tommer
        Bredde, apparat (tommer)
        31,2  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        19.2  tommer
        Veggmontering
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Dybde, apparat (tommer)
        4,5  tommer
        Vekt på produkt (pund)
        26,35  lb

      • Driftsforhold

        Temperaturområde (drift)
        0–40  °C
        MTBF
        50,000  time(r)
        Relativ luftfuktighet
        5–90  %

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Fjernkontroll
        • Batterier til fjernkontroll
        • Nettledning
        • VGA-kabel
        • Brukerhåndbok på CD-ROM
        • Hurtigstartveiledning
        • Bordstativ
        Ekstrautstyr
        • Fast veggmontering
        • Fleksibel veggmontering
        • Takmontering

      • Diverse

        Ramme
        Metallic Anthracite
        Visningsspråk på skjermen
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Tyrkisk
        • Russisk
        • Forenklet kinesisk
        Garanti
        Europa/Nord-Amerika: 3 år
        Juridiske godkjenninger
        • CE
        • FCC, klasse B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Nettledning
      • VGA-kabel
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning
      • Bordstativ
      • Ekstrautstyr: Fast veggmontering
      • Ekstrautstyr: Fleksibel veggmontering
      • Ekstrautstyr: Takmontering
      Badge-D2C

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