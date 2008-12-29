Avansert og kostnadsbesparende plasmaskjerm som er utformet for bruk i offentlige innendørslokaler. Den avanserte deinterlaceren, avansert digital videobehandling og den nyeste plasmateknologien garanterer optimal visning av innholdet.
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Høyoppløslig offentlig skjerm
42" XGA plasmaskjerm
42"
XGA
HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.
Høy lysstyrke (1500 cd/m²) og kontrast (15000:1)
Høy lysstyrke og høye kontrastverdier er svær gunstig i offentlige omgivelser der lysforholdene varierer og ofte er utenfor kontroll.
Bevegelsesadaptiv de-interlacing for knivskarpe bilder
Denne smarte de-interlacing-algoritmen kan oppdage typen videokilde (for eksempel Still Picture (stillbilde), Motion Picture (bevegelig bilde) eller Film) og automatisk optimalisere de-interlacing-prosessen med de-interlacing-modi som Spatial (romlig), Temporal (tidsmessig) eller Film. Resultatet er knivskarpe og stabile bilder til enhver tid.
Skjermen kan kontrolleres via nettverket for fjernstyring
Nettverkskontroll gjør at brukeren kan kontrollere og justere skjermer eksternt gjennom RS232-protokollen.
VGA-sløyfe gjennom andre skjermer
Hvis mer enn én skjerm må dele det samme innsignalet, gir VGA-sløyfen en kostnadsbesparende løsning der VGA-innsignalet forsterkes og gjøres tilgjengelig i en VGA-utgang som kan kobles til den neste skjermen
Skjulte og låsbare kontrollknapper
De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.
Avansert anti-innbrenningsfunksjoner for å forhindre innbrenning av bilder
En beskyttende funksjon som kalles "punktforskyvning", er implementert. Når den beskyttende mekanismen er aktivert, forskyver skjermbildet automatisk pikselplasseringene for å forhindre innbrenning av bilder. For det andre er det implementert innbrenningsgjenoppretting. Avhengig av modellen fjernes innbrente bilder ved å bruke et fullstendig hvitt signal på hele skjermen i en bestemt tidsperiode, eller ved å gjøre bildet negativt for å oppnå det samme resultatet.
Lang forventet levetid for skjerm på over 60 000 timer
Når det gjelder offentlig visning, er det 24/7-bruk som ofte kreves. Selv etter 60 000 timers bruk vil lysstyrkenivået på skjermen være minst 50 % av den opprinnelige verdien.
Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.
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