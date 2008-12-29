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    • Høyoppløslig offentlig skjerm Høyoppløslig offentlig skjerm Høyoppløslig offentlig skjerm

      plasmaskjerm

      BDH4251V/00

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      • Anmeldelser Anmeldelser

      Høyoppløslig offentlig skjerm

      Avansert og kostnadsbesparende plasmaskjerm som er utformet for bruk i offentlige innendørslokaler. Den avanserte deinterlaceren, avansert digital videobehandling og den nyeste plasmateknologien garanterer optimal visning av innholdet.

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      plasmaskjerm
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      Høyoppløslig offentlig skjerm

      42" XGA plasmaskjerm

      • 42"
      • XGA
      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel

      HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

      Høy lysstyrke (1500 cd/m²) og kontrast (15000:1)

      Høy lysstyrke og høye kontrastverdier er svær gunstig i offentlige omgivelser der lysforholdene varierer og ofte er utenfor kontroll.

      Bevegelsesadaptiv de-interlacing for knivskarpe bilder

      Denne smarte de-interlacing-algoritmen kan oppdage typen videokilde (for eksempel Still Picture (stillbilde), Motion Picture (bevegelig bilde) eller Film) og automatisk optimalisere de-interlacing-prosessen med de-interlacing-modi som Spatial (romlig), Temporal (tidsmessig) eller Film. Resultatet er knivskarpe og stabile bilder til enhver tid.

      Skjermen kan kontrolleres via nettverket for fjernstyring

      Nettverkskontroll gjør at brukeren kan kontrollere og justere skjermer eksternt gjennom RS232-protokollen.

      VGA-sløyfe gjennom andre skjermer

      Hvis mer enn én skjerm må dele det samme innsignalet, gir VGA-sløyfen en kostnadsbesparende løsning der VGA-innsignalet forsterkes og gjøres tilgjengelig i en VGA-utgang som kan kobles til den neste skjermen

      Skjulte og låsbare kontrollknapper

      De lokale kontrollknappene på skjermen er plassert slik at de er mindre synlige for øyeblikkelig tilgang. I tillegg kan fjernkontrollsensoren i likhet med de lokale kontrollknappene deaktiveres via RS232 for å forhindre uautorisert kontroll av skjermen når den er plassert på et offentlig sted.

      Avansert anti-innbrenningsfunksjoner for å forhindre innbrenning av bilder

      En beskyttende funksjon som kalles "punktforskyvning", er implementert. Når den beskyttende mekanismen er aktivert, forskyver skjermbildet automatisk pikselplasseringene for å forhindre innbrenning av bilder. For det andre er det implementert innbrenningsgjenoppretting. Avhengig av modellen fjernes innbrente bilder ved å bruke et fullstendig hvitt signal på hele skjermen i en bestemt tidsperiode, eller ved å gjøre bildet negativt for å oppnå det samme resultatet.

      Lang forventet levetid for skjerm på over 60 000 timer

      Når det gjelder offentlig visning, er det 24/7-bruk som ofte kreves. Selv etter 60 000 timers bruk vil lysstyrkenivået på skjermen være minst 50 % av den opprinnelige verdien.

      Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet

      Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        107  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        42  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Paneloppløsning
        1024 x 768
        Lysstyrke
        1500  cd/m²
        Skjermfarger
        1,07 milliarder farger
        Kontrastforhold (typisk)
        15000:1
        Visningsvinkel (horisontal)
        > 160  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        > 160  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • 3D-kamfilter
        • Bevegelseskompensert deinterlacing
        • 3D MA-deinterlacing
        • PBP (Picture by Picture)
        • Bilde i bilde
        • Progressive scan
        • Automatisk hudfargekorrigering
        • Fargeforbedring
        • Støyreduksjon
        Vertikal skannefrekvens
        50–85 Hz
        Skjermtype
        XGA plasmaskjerm

      • Tilkoblingsmuligheter

        Lydutgang
        • Lyd V/H x1
        • Kontakt for ekstern høyttaler
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-inngang D-Sub 15HD
        • VGA-utgang D-Sub 15HD
        AV-inngang
        • Komponent (YPbPr) x1
        • Lyd (v/h) for YPbPr x1
        • Kompositt (CVBS) x1
        • Lyd (v/h) x1
        • S-Video x1
        • Scart 2x
        • HDMI x1
        AV-utgang
        • Kompositt (CVBS) x1
        • Lyd (v/h) x1
        Andre tilkoblinger
        S/PDIF ut (koaksial)
        Lydinngang for PC
        Lyd venstre/høyre (RCA 2x)

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Stående
        • Liggende
        Skjermsparefunksjoner
        Punktforskyvning, bildeinvertering, lav lysstyrke
        Brukerkomfort
        Visning på skjerm
        Juridiske godkjenninger
        • CE-merket
        • RoHS
        Kan kontrolleres via nettverket
        RS232
        Skjermformatjusteringer
        • 4:3
        • Tekstingszoom
        • Superbred
        • Widescreen
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        2 x 10 W
        Lydsystem
        • Mono
        • Stereo

      • Drift

        Strømforsyning
        100-240VAC, 50/60Hz
        Forbruk (på-modus)
        320 Watt (typisk)
        Effektforbruk i standby
        < 1 W

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformater
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Mål

        Levetid ved 50 % lysstyrke
        60000  time(r)
        Eskedybde
        330  millimeter
        Eskehøyde
        790  millimeter
        Eskebredde
        1260  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ)
        716  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ) (tommer)
        28.19  tommer
        Bredde, apparat
        1039  millimeter
        Produktvekt
        30,4  kg
        Dybde, apparat (med stativ)
        280  millimeter
        Høyde, apparat
        628  millimeter
        Dybde, apparat
        88  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ) (tommer)
        11.02  tommer
        Bredde, apparat (tommer)
        49,9  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        24.72  tommer
        Dybde, apparat (tommer)
        3,46  tommer
        Eskedybde (tommer)
        13.0  tommer
        Eskehøyde (tommer)
        31.1  tommer
        Eskebredde (tommer)
        49.6  tommer
        Vekt på produkt (pund)
        67,02  lb
        Vekt, inkl. emballasje
        37,85  kg
        Vekt inkl. emballasje (pund)
        83,44

      • Tekniske spesifikasjoner

        Temperaturområde for drift
        0–40  °C
        Relativ luftfuktighet-område
        20–80 %

      • Tuner/mottak/overføring

        Videoavspilling
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Bordstativ
        • VGA-kabel
        • Fjernkontroll
        • Nettledning
        • Batterier til fjernkontroll
        • Brukerhåndbok på CD-ROM
        Ekstrautstyr
        • Høyttalere BAH4251S1
        • Takmontering BM04111 og BM01111
        • Fast veggmontering BM02111
        • Fleksibel veggmontering BM04111 og BM02212

      • Diverse

        Ramme
        Metallic antracite

      Hva er i esken?

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      • Nettledning
      • Batterier til fjernkontroll
      • Fjernkontroll
      • Bordstativ
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • VGA-kabel
      Badge-D2C

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