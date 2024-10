Philips garanterer produkter: • som er kjøpt av en autorisert Philips-forhandler. • til den som kan vise frem den originale fakturaen eller kvitteringen, som viser kjøpsdato, navn på forhandler og produktets modellnummer. Garantien trer i kraft samme dag som du kjøper produktet fra en autorisert forhandler og utløper etter garantiperioden som er angitt i tabellen nedenfor. Hvis det oppstår en defekt grunnet mangel i materialer og/eller utførelse i garantiperioden, vil Philips sørge for å reparere eller erstatte produktet på egen bekostning. Hvis produktet skiftes ut, vil garantiens startdato være kjøpsdatoen for det opprinnelige produktet. Philips-garantien gjelder, forutsatt at produktet er riktig håndtert mht. den tilsiktede bruken, i overensstemmelse med brukerveiledningen. Utvidet garanti: Noen Philips personlig pleieprodukter er kvalifisert for en skjønnsmessig utvidet garanti. I tillegg til garantiperioden som er spesifisert nederst på denne siden, kan du være kvalifisert for en gratis utvidet garanti hvis du registrerer produktet i My Philips-kontoen din innen 90 dager etter kjøpet. Logg på My Philips-kontoen din og følg instruksjonene for produktregistrering innen 90 dager etter kjøpsdatoen for å finne ut om produktet ditt er kvalifisert.