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Utgått
ZA13BX30/00
Sink-luft-teknologi av høy kvalitet for høreapparater
Gir langvarig ytelse i personlige høreapparater
1,4 V
Sink-luft
I produksjonen brukes førsteklasses teknologi for å garantere pålitelig og langvarig ytelse.
Sink-luft-teknologi som strømkilde for høreapparat.
For å gjøre det enklere å gjenkjenne de vanligste batteristørrelsene bruker vi fargekoding av batteristørrelser i henhold til bransjestandarder.
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