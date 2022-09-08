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Utgått

MinicellsBatteri

ZA10BX30/00

Sink-luft-teknologi av høy kvalitet for høreapparater

Gir langvarig ytelse i personlige høreapparater

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Sink-luft-teknologi av høy kvalitet for høreapparater

  • 1,4 V

  • Sink-luft

Pålitelig og langvarig ytelse

I produksjonen brukes førsteklasses teknologi for å garantere pålitelig og langvarig ytelse.

Sink-luft-teknologi er utformet for høreapparater

Sink-luft-teknologi som strømkilde for høreapparat.

Farger gjør det enklere å gjenkjenne batteristørrelser

For å gjøre det enklere å gjenkjenne de vanligste batteristørrelsene bruker vi fargekoding av batteristørrelser i henhold til bransjestandarder.

Tekniske spesifikasjoner

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