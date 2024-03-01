    Den kraftigste Philips-støvsugeren med pose

      Performer LED 8000-serien Støvsuger med pose

      XD8122/10

      Totalvurdering / 5
      Den kraftigste Philips-støvsugeren med pose

      Gled deg over rene gulv med Philips-støvsugeren med pose i Performer LED 8000-serien. TriActive+ LED-munnstykket med avansert gulvlysteknologi avslører fint støv, mens en kraftig motor på 900 W fjerner det raskt.

      Lignende produkter

      Se alle Støvsuger med pose

      Velg ett av følgende produkter:

      Den kraftigste Philips-støvsugeren med pose

      TriActive+ LED avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      • 900 W og 99,9 % støvoppsamling
      • TriActive+ LED-munnstykke
      • HEPA 13-filtreringsnivå*
      • Produsert i EU og bærekraftig
      Motor på 900 W for høy sugeeffekt

      Fjerner støv raskt og effektivt takket være 900 W-motoren som genererer over 50 000 omdreininger.

      99,9 % støvoppsamling** for høy rengjøringsytelse

      Opplev overlegen rengjøringsytelse med en kombinasjon av høy sugeeffekt og TriActive+ LED-munnstykket, som sammen fjerner 99,9 % av fint støv**.

      HEPA-filter med topp ytelse fanger opp > 99,99 % av partikler

      Få bedre luftkvalitet hjemme takket være HEPA-filter og ECARF-sertifisert design. Filteret fanger opp > 99,99 %* av pollen, dyrehår, støvmidd og andre fine støvpartikler i kammeret, noe som skaper et bedre miljø for allergikere.

      Lang rekkevidde på 12 m gjør at den går lenger uten at støpselet trekkes ut

      Støvsug i flere rom uten å måtte koble fra ved hjelp av den ekstra lange kabelen på 12 meter.

      Produsert i EU og bærekraftig

      Gled deg over europeisk design og produksjon av høy kvalitet med bærekraftstandarder. Støvsugeren vår er laget av opptil 40 % resirkulert plast og leveres med to års gratis garanti.

      TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      Gå aldri glipp av et eneste sted med TriActive+ LED-munnstykket. LED-lys foran på munnstykkets vinkellys foran deg, som umiddelbart avslører støv du ellers ikke kunne sett. En sensor slår automatisk LED-lysene på når munnstykket er i bruk og av når det ikke er det. 3 AA-batterier er inkludert.

      Avansert AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

      Det unikt utformede støvkammeret maksimerer kapasiteten og luftstrømmen med en støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.

      Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l

      Stort 4-liters støvkammer og slitesterke universalposer gir optimal sugeeffekt til det er fullt. Den forseglede designen gjør også kastingen problemfri.

      Power control-funksjon som justerer sugeeffekt

      Med Power Control-funksjonen kan du enkelt justere sugeeffekten for ulike rengjøringsoppgaver, fra harde gulv til myke møbler. Du vil også se en indikator når støvposen er full.

      Integrert myk børste og møbelmunnstykke

      En myk børste er integrert i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og polstring. Møbelmunnstykket er utformet for optimal rengjøring av mykt inventar som puter og sofaer og effektiv fjerning av dyrehår.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Farge
        Dyp svart
        Produkttype
        Støvsuger med pose
        Støynivå (standard)
        67–75 dB
        Sertifiseringer
        Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF
        Støvkapasitet
        4–5 l
        Garanti
        2 år
        EU-samsvarserklæring
        Ja
        Rekkevidde
        12 m
        Inngangseffekt (IEC)
        899 W
        Inngangseffekt (maks)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Utblåsningsfilter
        HEPA: filtre > 99,99 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtak
        Front
        Effektkontroll
        Ja
        Rørtype
        Todelt teleskoprør i metall
        Hjultype
        Gummi
        Parkeringsstilling
        Vertikal og horisontal
        Støvposer inkludert
        1x
        Teknologi
        AirflowMax
        Ledningslengde
        9 m
        Støvposetype
        s-bag

      • Design

        Bærekraftig emballasje
        100 % gjenvunne materialer

      • Tilbehør

        Standardmunnstykke
        TriActive + LED
        Vedlagt tilbehør
        Integrert børste, fugemunnstykke
        Ekstra munnstykker
        Munnstykke til møbler, 190 mm

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        470 mm
        Produktbredde
        320 mm
        Produkthøyde
        280 mm
        Emballasjelengde
        400 mm
        Emballasjebredde
        600 mm
        Emballasjehøyde
        300 mm
        Emballasjevekt
        8,793 kg
        Produktvekt
        5,3 kg

      • Tekniske spesifikasjoner

        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Polen

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      Tilbehør

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      • *Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2023. Partikkelstørrelsen varierer fra 0,3 til 10 um.
      • **99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).

