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  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
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  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
  • Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem

Utgått

Philips Fidelio FidelioHodetelefoner

X2/00

4.9
| (34) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet

1 pris

Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem
Med Fidelio X2-hodetelefonene får du en autentisk lytteopplevelse med enestående lyd og komfort i ditt eget hjem. La deg fengsle av klare lyddetaljer og en tilpasset design som er utformet for din komfort.
Se alle fordeler

Hi-Fi-lyd i ditt eget hjem

  • Lyd med høy oppløsning

  • Over øret

  • Deluxe-puter med mykt skum

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

Kraftige neodymdrivere på 50 mm for en bred og presis rekkevidde

Kraftige neodymdrivere på 50 mm for en bred og presis rekkevidde

Hver høyttaler er nøye håndplukket, justert og testet, og alle blir sammenkoblet for å skape en mest mulig detaljert og naturlig lyd. Driverne på 50 mm benytter kraftige neodymmagneter for å reprodusere dynamikken i musikken og gi balansert og klar bass, et transparent mellomregister og klare høye frekvenser.

Akustisk arkitektur med åpen bakside for klar lydgjengivelse

Akustisk arkitektur med åpen bakside for klar lydgjengivelse

Akustisk arkitektur med åpen bakside eliminerer lufttrykket bak driveren, noe som gjør at den polstrede membranen med frie bevegelser forbedrer lyden og jevner ut høye frekvenser.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3620443

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.9

av 5

34

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2
1

25/06/2016

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Kjempe morsom lyd som fungerer på alle plan

Solid byggekvalitet, som gir brukeren en morsom og engasjerende lyd opplevelse. Hodetelefonene fungerer til alle sjangre og man kan nyte musikk, film og spill. Trenger ikke forsterker, kan kjøres fra telefon og pc. og hodetelefonene er åpne som gir et bredt lydbilde. Anbefales på det sterkeste som en solid "allrounder" hodetelefon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

23/09/2015

Norge

Norge

Kanskje det beste man får til denne prisen

Dette er suverene hodetelefoner, helt utmerket lyd for oss som ikke vil ha et hodetelefonsett som "farger" lyden. Jeg vil ha lyden slik den var tiltenkt med en relativt flat frekvenskurve, dette får man med disse. Ja noen andre hodetelefoner er bedre på bass, bedre på mellomtone og bedre på diskant, men Fidelio X2 er kanskje best på alle samlet i gjennomsnitt. Hvis man liker mye bass, må man gå for lukkede klokker, og dette er da ikke et alternativ for deg. Kvalitetfølelsen er helt ok, til prisen å betrakte er det ingenting å klage på. Dog skulle jeg ønske det hadde funnes "replacement earpads" i skinn-utførelse istedet for skumgummi som sitter på originalt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

30/05/2015

Norge

Norge

Fantastisk

Jeg har så langt kjøpt masse hodesett som ikke har vært noe særlig. Jeg bestilte disse etter mye lesing av tester. Fikk dem i dag og milde himmel for et hodesett, musikken er nå i en annen dimensjon. Lyder jeg ikke har hørt før kommer frem og det er mildt sagt vanvittig bra. Kvalitetsmessig så er det som å holde i en maskin, tight og vanvittig fin kvalitetsfølelse. Behagelig å ha på hodet. Så dette er noe jeg anbefaler til finlytting. Hvis man er ute etter vanvittig bass så velger man noe annet, men bass er det i dem, og da snakker jeg om presis bass som ikke overdøver resten av musikken.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.