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Utgått
Lyd med høy oppløsning
Over øret
Deluxe-puter med mykt skum
Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.
Hver høyttaler er nøye håndplukket, justert og testet, og alle blir sammenkoblet for å skape en mest mulig detaljert og naturlig lyd. Driverne på 50 mm benytter kraftige neodymmagneter for å reprodusere dynamikken i musikken og gi balansert og klar bass, et transparent mellomregister og klare høye frekvenser.
Akustisk arkitektur med åpen bakside eliminerer lufttrykket bak driveren, noe som gjør at den polstrede membranen med frie bevegelser forbedrer lyden og jevner ut høye frekvenser.
Priser
4.9
av 5
34
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Trep
25/06/2016
Norge
Bekreftet kjøper
Kjempe morsom lyd som fungerer på alle plan
Solid byggekvalitet, som gir brukeren en morsom og engasjerende lyd opplevelse. Hodetelefonene fungerer til alle sjangre og man kan nyte musikk, film og spill. Trenger ikke forsterker, kan kjøres fra telefon og pc. og hodetelefonene er åpne som gir et bredt lydbilde. Anbefales på det sterkeste som en solid "allrounder" hodetelefon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner
Ole84
23/09/2015
Norge
Kanskje det beste man får til denne prisen
Dette er suverene hodetelefoner, helt utmerket lyd for oss som ikke vil ha et hodetelefonsett som "farger" lyden. Jeg vil ha lyden slik den var tiltenkt med en relativt flat frekvenskurve, dette får man med disse. Ja noen andre hodetelefoner er bedre på bass, bedre på mellomtone og bedre på diskant, men Fidelio X2 er kanskje best på alle samlet i gjennomsnitt. Hvis man liker mye bass, må man gå for lukkede klokker, og dette er da ikke et alternativ for deg. Kvalitetfølelsen er helt ok, til prisen å betrakte er det ingenting å klage på. Dog skulle jeg ønske det hadde funnes "replacement earpads" i skinn-utførelse istedet for skumgummi som sitter på originalt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner
klenoth
30/05/2015
Norge
Fantastisk
Jeg har så langt kjøpt masse hodesett som ikke har vært noe særlig. Jeg bestilte disse etter mye lesing av tester. Fikk dem i dag og milde himmel for et hodesett, musikken er nå i en annen dimensjon. Lyder jeg ikke har hørt før kommer frem og det er mildt sagt vanvittig bra. Kvalitetsmessig så er det som å holde i en maskin, tight og vanvittig fin kvalitetsfølelse. Behagelig å ha på hodet. Så dette er noe jeg anbefaler til finlytting. Hvis man er ute etter vanvittig bass så velger man noe annet, men bass er det i dem, og da snakker jeg om presis bass som ikke overdøver resten av musikken.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2 Hodetelefoner