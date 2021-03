Pustende velurputer bidrar til å dempe trykk og varme

Produksjonen av Philips Fidelio X2 begynner med et grundig utvalg av hvert materiale for funksjonaliteten og den ergonomiske komforten. Deluxe-skumputer med minne settes sammen med et velurmateriale som puster, og som har optimal tetthet. Dette demper trykket og varmen for langvarig brukskomfort.