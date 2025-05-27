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  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem
  • Høy oppløsning i ditt eget hjem

Utgått

FidelioHodetelefoner

X2HR/00

4.4
| (25) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Høy oppløsning i ditt eget hjem
Med Fidelio X2HR-hodetelefonene får du en autentisk lytteopplevelse med enestående lyd og komfort i ditt eget hjem. La deg fengsle av klare lyddetaljer og et tilpasset design som er utformet for din komfort.
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Høy oppløsning i ditt eget hjem

  • Lyd med høy oppløsning

  • Over øret

  • Akustisk design med åpen bakside

  • Pustende øreputer

Adapter for 3,5 til 6,3 mm følger med

Kraftige neodymdrivere på 50 mm for en bred og presis rekkevidde

Kraftige neodymdrivere på 50 mm for en bred og presis rekkevidde

Hver høyttaler er nøye håndplukket, justert og testet, og alle blir sammenkoblet for å skape en mest mulig detaljert og naturlig lyd. Driverne på 50 mm benytter kraftige neodymmagneter for å reprodusere dynamikken i musikken og gi balansert og klar bass, et transparent mellomregister og klare høye frekvenser.

Akustisk arkitektur med åpen bakside for klar lydgjengivelse

Akustisk arkitektur med åpen bakside for klar lydgjengivelse

Akustisk arkitektur med åpen bakside eliminerer lufttrykket bak driveren, noe som gjør at den polstrede membranen med frie bevegelser forbedrer lyden og jevner ut høye frekvenser.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

25

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3

27/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

The Frequency Deal

These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.

Fordeler

.

Ulemper

.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

24/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy Listening with an exciting range of tones.

Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!

Fordeler

Sound and build quality.

Ulemper

Second larger headband.

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

29/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Very much better than more expensive wifi alternat

These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.

Fordeler

Sound quality, comfort

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.