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Utgått
Lyd med høy oppløsning
Over øret
Akustisk design med åpen bakside
Pustende øreputer
Hver høyttaler er nøye håndplukket, justert og testet, og alle blir sammenkoblet for å skape en mest mulig detaljert og naturlig lyd. Driverne på 50 mm benytter kraftige neodymmagneter for å reprodusere dynamikken i musikken og gi balansert og klar bass, et transparent mellomregister og klare høye frekvenser.
Akustisk arkitektur med åpen bakside eliminerer lufttrykket bak driveren, noe som gjør at den polstrede membranen med frie bevegelser forbedrer lyden og jevner ut høye frekvenser.
4.4
av 5
25
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Palazzo
27/05/2025
United Kingdom
The Frequency Deal
These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.
Fordeler
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Ulemper
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Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones
Headphone guy
24/08/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy Listening with an exciting range of tones.
Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!
Fordeler
Sound and build quality.
Ulemper
Second larger headband.
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones
none of your business
29/12/2021
United Kingdom
Very much better than more expensive wifi alternat
These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.
Fordeler
Sound quality, comfort
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fidelio X2HR Headphones