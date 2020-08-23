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Utgått

StreamiumTrådløst musikksenter og stasjon

WACS700/22

2.7

| (11) Anmeldelser

Få tilgang til alle CDene i alle rom

Lagre hele CD-samlingen på en 40 GB harddisk, og lytt til musikk i alle rom. Du kan lytte til ulik musikk i forskjellige rom, og endelig kan musikken følge deg uansett hvor du befinner deg i hjemmet. Fjernkontrollen har innebygd skjerm

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Få tilgang til alle CDene i alle rom

Trådløs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)

Trådløs streaming mellom musikksenter og stasjon(er)

Med trådløs streaming trenger du ikke å laste ned og lagre store musikkfiler på lydenheten. I stedet kan du lytte til favorittsangene dine mens de kontinuerlig streames til alle musikkstasjonene – samtidig. La musikken følge deg fra rom til rom med funksjonen for å lytte til musikk overalt – uten å måtte navigere på nytt og spille av. Musikkringkasting sender den musikken du ønsker fra senteret til alle stasjonene samtidig. Og med Mitt rom, min musikk kan alle familiemedlemmene nyte utvalgt musikk fra den lagrede samlingen i et rom som er utstyrt med trådløs musikksenter eller stasjon.

40 GB harddisk for lagring og avspilling av opptil 750 CDer

Harddisken på 40 GB gir deg svært stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale musikkfilene dine. Den får enkelt plass til minst 750 CDer fra musikksamlingen din, og opptakshastigheten er så rask at du kan så godt som spille og rippe en bestemt sang samtidig.

Trådløs streaming fra PC via UPnP

Universal Plug and Play er en bransjestandardteknologi som lar deg koble deg til en hvilken som helst Universal Plug and Play-aktivert enhet for å motta eller overføre musikk. Det trådløse musikksenteret benytter Universal Plug and Play for å sikre en enkel standardmetode for tilkobling til andre Universal Plug and Play-aktiverte enheter. Du kan enkelt koble det trådløse musikksenteret til andre medieenheter for å motta eller overføre innhold.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.7

av 5

11

Anmeldelser

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Fordeler

gute funktion

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Bruksdato 2018-08-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Bruksdato 2018-08-23

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Fordeler

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Ulemper

Ninguna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Bruksdato 2018-04-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Bruksdato 2018-04-17

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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