Tilpasses til hudoverflaten for en presis barbering

Systemet for hudkontur fanger og klipper hår som har ulik lengde, slik at du ikke trenger flere tilbehør, og unngår at skarpe kanter kommer i kontakt med huden. Med en toveis trimmer kan du klippe lange hår og deretter bruke skjærehodet for en tettere barbering. Med den ekstra fleksibiliteten til kontursystemet kan du følge konturene og overflaten av huden for å skape nøyaktig det utseendet du ønsker.