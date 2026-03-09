TAZ2200/10
Spiller av kassetter og alt annet
Klar til å omfavne gjenoppståelsen av kassetter? Denne bærbare boomboxen har en integrert kassettspiller samt en CD-spiller. Du får også tydelig FM-radio, jevn Bluetooth®-strømming, USB-avspilling og en lydinngang for andre enheter.Se alle fordeler
Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.
Enten du oppdager gleden ved fysiske CD-er for første gang eller helt på nytt, er denne CD-spilleren med innsetting av CD-er ovenfra et godt valg for uformell lytting. Den kan lese alle slags CD-formater, og bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte på den. Bare koble den til et strømuttak, eller sett inn seks batterier* (type R14 C) og ta den med ut.
Når du vil omfavne musikkkilden som har eksistert lenger enn CD-er, gjør den digitale FM-tuneren det enkelt å finne radioprogrammer å elske. Du kan angi opptil 20 forhåndsinnstillinger for stasjonene du lytter til ofte.
Vil du bruke denne CD-spilleren som en bærbar høyttaler? Bluetooth®-tilkobling lar deg strømme lyder direkte til spilleren fra en kompatibel smartenhet, og Dynamisk bassforsterking vil rocke favorittbasslinjene dine.
Kassettspilleren med innsetting foran legger til en annen måte å lytte på. Enten du har holdt på mikstapene dine gjennom årene, eller du hører på kassetter for første gang: legg inn en kassett, trykk på play og la musikken rulle.
For full fleksibilitet er det også en USB-port som lar deg koble til en minnebrikke for å nyte din digitale musikksamling. Eller bruk lydinngangen for å koble til en platespiller.
Hvis du liker å sovne med musikk, en lydbok eller radioen som spiller i bakgrunnen, kan du stille inn innsovningstimeren på 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-spilleren går inn i standby-modus etter at tiden har gått.
