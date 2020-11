Alle lyder. Alle rom.

Denne trådløse høyttaleren er flott for seg selv, og enda bedre med andre. Kombiner den med TV-en eller andre høyttalere for å få flott lyd i flere rom. Sammenkoble for stereo. Eller gjør Ambilight til Philips-TV-en mer fengende ved å la høyttaleren også være med. Se alle fordeler