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Utgått

Trådløs høyttaler til hjemmet

TAW6205/10

2.7

| (54) Anmeldelser

Alle lyder. Alle rom.

Denne trådløse høyttaleren er flott for seg selv, og enda bedre med andre. Kombiner den med TV-en eller andre høyttalere for å få flott lyd i flere rom. Sammenkoble for stereo. Eller gjør Ambilight til Philips-TV-en mer fengende ved å la høyttaleren også være med.

Se alle fordeler

Alle lyder. Alle rom.

  • Wi-Fi. Lyd i flere rom

  • DTS Play-Fi-kompatibel

  • Kompatibel med taleassistenter

  • Innebygd LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Alt er her

Enten du strømmer direkte fra Spotify eller får tilgang til høyoppløsningsalbum på Tidal via DTS Play-Fi-appen, strømmer denne høyttaleren alt. Alt du liker, fra spillelister for fester til podkaster på kontoret, vil høres rikere, dypere og klarere ut.

Oppsett for flere rom via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen

Strømdrevet. Mål: 115 x 212 x 116 mm

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.7

av 5

54

Anmeldelser

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Fordeler

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Ulemper

None so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Wireless home speaker

Bruksdato 2023-05-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Wireless home speaker

Bruksdato 2023-05-13

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Fordeler

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Bruksdato 2021-07-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Bruksdato 2021-07-10

22/07/2022

Deutschland

Deutschland

Das ist klasse!

Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.

Fordeler

Leichte Einrichtung und guter Klang

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Bruksdato 2021-06-22

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Bruksdato 2021-06-22

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