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Utgått
TAW6205/10
Alle lyder. Alle rom.
Denne trådløse høyttaleren er flott for seg selv, og enda bedre med andre. Kombiner den med TV-en eller andre høyttalere for å få flott lyd i flere rom. Sammenkoble for stereo. Eller gjør Ambilight til Philips-TV-en mer fengende ved å la høyttaleren også være med.
Wi-Fi. Lyd i flere rom
DTS Play-Fi-kompatibel
Kompatibel med taleassistenter
Innebygd LED
Enten du strømmer direkte fra Spotify eller får tilgang til høyoppløsningsalbum på Tidal via DTS Play-Fi-appen, strømmer denne høyttaleren alt. Alt du liker, fra spillelister for fester til podkaster på kontoret, vil høres rikere, dypere og klarere ut.
2.7
av 5
54
Anmeldelser
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Fordeler
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Ulemper
None so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Wireless home speaker
Bruksdato 2023-05-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Wireless home speaker
Bruksdato 2023-05-13
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Fordeler
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-07-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-07-10
YpsmitGimick
22/07/2022
Deutschland
Das ist klasse!
Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.
Fordeler
Leichte Einrichtung und guter Klang
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-06-22
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Bruksdato 2021-06-22