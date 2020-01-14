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Utgått
6 mm elementer / lukket bakside
Bluetooth®
Svart
Du får opptil tre timers avspillingstid per opplading. Hvis du drar ut med et fulladet etui, får du ni tilleggstimer over flere oppladinger. Bare legg hodetelefonene i etuiet igjen når de må lades. En fullstendig opplading tar to timer.
Du kan kose deg med musikken din mens du er komfortabel med det tettsittende, lette designet.
De akustiske neodymelementene på 6 mm gir deg god lyd og kraftig bass. De ovale akustiske røret maksimerer den passive støyisoleringen. Monomodusen gjør at du kan ha et tilgjengelig øre når du vil være oppmerksom på verden rundt deg.
3.8
av 5
11
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Fordeler
bra bas. ganska bra reducering.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Jan F
19/07/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Fordeler
comode pratiche lunga durata
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Cuffie wireless
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUT102BK Cuffie wireless