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Utgått

Trådløse hodetelefoner

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Laget for deg
Digg musikken din med komfort. Disse øretelefonene gir deg ekte trådløs frihet og små øretelefoner som sitter godt. Du får opptil 12 timers avspillingstid med det lille ladeetuiet som glir pent ned i lommer og vesker.
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Laget for deg

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Bluetooth®

  • Svart

Få opptil 12 timers avspillingstid med ladeetuiet

Du får opptil tre timers avspillingstid per opplading. Hvis du drar ut med et fulladet etui, får du ni tilleggstimer over flere oppladinger. Bare legg hodetelefonene i etuiet igjen når de må lades. En fullstendig opplading tar to timer.

Smått øretelefondesign.

Du kan kose deg med musikken din mens du er komfortabel med det tettsittende, lette designet.

6 mm akustiske neodymelementer. Fantastisk lyd, kraftfull bass

De akustiske neodymelementene på 6 mm gir deg god lyd og kraftig bass. De ovale akustiske røret maksimerer den passive støyisoleringen. Monomodusen gjør at du kan ha et tilgjengelig øre når du vil være oppmerksom på verden rundt deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

11

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Fordeler

bra bas. ganska bra reducering.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Trådlösa hörlurar

19/07/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Fordeler

comode pratiche lunga durata

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Cuffie wireless

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUT102BK Cuffie wireless

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