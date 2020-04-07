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  • Trådløs frihet
  • Trådløs frihet
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Utgått

3000 seriesTrådløse hodetelefoner med mikrofon

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Anmeldelser
Trådløs frihet
De kompakte Bluetooth-hodetelefonene gir kraftig lyd med opptil 7 timer trådløs musikknytelse. Bærbar løsning for praktisk bruk.
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Kraftig lyd.

Trådløs frihet

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 7 timers spilletid

Komfort og passiv støyisolering

Hurtigladeteknologi

Hurtigladeteknologien gir deg en rask strømboost når batteriet begynner å bli tomt. Bare 15 minutters ladetid gir deg 90 minutters avspilling.

De magnetiske, rillede øreproppene gir ryddig og enkel oppbevaring

Øretelefonene har magnetiske ørepropper med riller og kan oppbevares på en ryddig og enkel måte. Det er innebygde magneter på baksiden av begge øreproppene, slik at de holder seg sammen uten å floke eller knyte seg. Bare klikk sammen bakdelene, kveil dem sammen med den flate, flokefrie kabelen og legg dem i sekken eller vesken med visshet om at du kan finne dem frem enkelt – når som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Fordeler

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Ulemper

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Fordeler

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Ulemper

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Fordeler

ligereza del producto

Ulemper

lo antes mencionado

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.