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Utgått
TAUN102BK/00
6 mm elementer / lukket bakside
Øretelefoner
7 timers spilletid
Hurtigladeteknologien gir deg en rask strømboost når batteriet begynner å bli tomt. Bare 15 minutters ladetid gir deg 90 minutters avspilling.
Øretelefonene har magnetiske ørepropper med riller og kan oppbevares på en ryddig og enkel måte. Det er innebygde magneter på baksiden av begge øreproppene, slik at de holder seg sammen uten å floke eller knyte seg. Bare klikk sammen bakdelene, kveil dem sammen med den flate, flokefrie kabelen og legg dem i sekken eller vesken med visshet om at du kan finne dem frem enkelt – når som helst.
2.8
av 5
4
Anmeldelser
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Fordeler
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Ulemper
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Fordeler
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Ulemper
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Fordeler
ligereza del producto
Ulemper
lo antes mencionado
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Denne omtalen gjelder 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono