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Utgått

Hodetelefoner

TAUE100BK/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Basslyd
Disse øretelefonene har forbedret bassytelse som bringer kvalitetsmusikk til ørene på en behagelig måte.
Se alle fordeler

gir forbedret lyd

Basslyd

  • Fyldig lyd

  • Komfortabel form

Høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd.

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

14,2 mm høyttalerdrivere for fyldig bass og klar lyd

14,2 mm høyttalerdrivere for fyldig bass og klar lyd

14,2 mm høyttalerdrivere med neodymmagnet gir fyldig bass og klar lyd.

Den ergonomiske utformingen passer perfekt inn i ørekanalen din

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

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3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Fordeler

Muy buen sonido

Ulemper

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

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Denne omtalen gjelder TAUE100BK Auriculares

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Denne omtalen gjelder TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Fordeler

Qualité de son, confort, basses

Ulemper

Aucun

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Denne omtalen gjelder TAUE100WT Casque

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Denne omtalen gjelder TAUE100WT Casque

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