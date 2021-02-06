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30 dagers angrerett
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Utgått
Fyldig lyd
Komfortabel form
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
14,2 mm høyttalerdrivere med neodymmagnet gir fyldig bass og klar lyd.
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Anmeldelser
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06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Fordeler
Muy buen sonido
Ulemper
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
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Denne omtalen gjelder TAUE100BK Auriculares
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Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Fordeler
Qualité de son, confort, basses
Ulemper
Aucun
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Denne omtalen gjelder TAUE100WT Casque
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