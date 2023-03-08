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  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
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  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
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  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
  • Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut

Utgått

8000 seriesTrue wireless øretelefoner

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Anmeldelser

1 pris

Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut
Bli oppslukt i fyldig, detaljert lyd, eller lytt til verden rundt deg. Disse elegante, trådløse øretelefonene har aktiv støyundertrykking og bevissthetsmodus, som gir deg kontroll over hva du hører. Det sofistikerte, runde designet gjør inntrykk.
Se alle fordeler

Elsk det du hører. Elsk hvordan de ser ut

  • Elementer på 13 mm / lukket bakside

  • Bluetooth®

  • Svart

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker

Når sangen fortjener din fulle oppmerksomhet, lar disse trådløse øretelefonene deg fordype deg uten forstyrrelser. Én ekstern og én intern mikrofon filtrerer bort ekstern støy. Bevissthetsmodus lar deg slippe verden inn ved behov.

Detaljert, fremragende lyd med fyldig, kraftig bass

Detaljert, fremragende lyd med fyldig, kraftig bass

Perfekt justerte 13 mm elementer gir kraftig bass og utrolig klarhet for hver sang. Hvis du tar ut en ørepropp, stopper musikken midlertidig. Sett øreproppen tilbake på plass, så begynner musikken igjen.

Ladeenhet. Få opptil 24 timers avspillingstid

Ladeenhet. Få opptil 24 timers avspillingstid

Ladeenheten kan lades trådløst eller via USB-C. Et fulladet etui gir deg 18 timers ekstra spilletid. Hodetelefonene vil spille i seks timer på én lading (fem timer med ANC). Lad dem i 15 minutter for å få én ekstra time.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-1679621

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.4

av 5

11

Anmeldelser

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Fordeler

Connects no issues with other devices, decent battery life

Ulemper

None yet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Fordeler

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Ulemper

buitenzijde iets te glad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Fordeler

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Ulemper

Touchcontrol is even zoeken

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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