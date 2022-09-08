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Utgått
TAT6908BK/00
Detaljert, naturlig lyd
Pro-støyundertrykking
Hørselsmodus for samtaler
Tydeligere samtaler på farten
Få glede av en mer oppslukende opplevelse med støyreduksjon som blokkerer ekstern støy for uforstyrret lytting. Hvis du vil høre hva som foregår rundt deg, trykker du på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus. Du kan justere støyreduksjonsnivået eller slå på reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.
For samtaler ansikt til ansikt kan disse øreproppene hjelpe deg med å høre den andre personen bedre! Bare trykk på den venstre øreproppen for å aktivere hørselsmodus for samtaler, eller bruk Philips Headphones-appen. Stråleformende mikrofoner fanger opp stemmen til personen foran deg, mens støyreduksjonen filtrerer ut lyder fra omgivelsene.
Med en enkel hørselstest i Philips Headphones-appen kan du lage en personlig hørselsmodus som er tilpasset måten du hører forskjellige frekvenser på i hvert øre. Deretter kan du bruke appen til å justere den egendefinerte profilen eller justere de venstre og høyre øreproppene individuelt når som helst.
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