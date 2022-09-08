Fordyp deg med Pro-støyreduksjon

Få glede av en mer oppslukende opplevelse med støyreduksjon som blokkerer ekstern støy for uforstyrret lytting. Hvis du vil høre hva som foregår rundt deg, trykker du på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus. Du kan justere støyreduksjonsnivået eller slå på reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.