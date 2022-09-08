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  • Øreproppene som liker å omgås med andre
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  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre
  • Øreproppene som liker å omgås med andre

Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT6908BK/00

Øreproppene som liker å omgås med andre
Nyt musikken din. Lytt til podkastene dine. Lag lunsj. Disse støyreduserende, helt trådløse øreproppene spiller av god lyd og har tilpassbare hørselsmoduser slik at du kan høre samtaler ansikt til ansikt bedre. I tillegg er de svært komfortable.
Se alle fordeler

Øreproppene som liker å omgås med andre

  • Detaljert, naturlig lyd

  • Pro-støyundertrykking

  • Hørselsmodus for samtaler

  • Tydeligere samtaler på farten

Fordyp deg med Pro-støyreduksjon

Fordyp deg med Pro-støyreduksjon

Få glede av en mer oppslukende opplevelse med støyreduksjon som blokkerer ekstern støy for uforstyrret lytting. Hvis du vil høre hva som foregår rundt deg, trykker du på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus. Du kan justere støyreduksjonsnivået eller slå på reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.

Hørselsmodus for samtaler ansikt til ansikt

Hørselsmodus for samtaler ansikt til ansikt

For samtaler ansikt til ansikt kan disse øreproppene hjelpe deg med å høre den andre personen bedre! Bare trykk på den venstre øreproppen for å aktivere hørselsmodus for samtaler, eller bruk Philips Headphones-appen. Stråleformende mikrofoner fanger opp stemmen til personen foran deg, mens støyreduksjonen filtrerer ut lyder fra omgivelsene.

Personlig Min hørselsmodus. Ta hørselstesten i appen!

Personlig Min hørselsmodus. Ta hørselstesten i appen!

Med en enkel hørselstest i Philips Headphones-appen kan du lage en personlig hørselsmodus som er tilpasset måten du hører forskjellige frekvenser på i hvert øre. Deretter kan du bruke appen til å justere den egendefinerte profilen eller justere de venstre og høyre øreproppene individuelt når som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.