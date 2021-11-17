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Utgått
TAT5505BK/00
8 mm elementer / lukket bakside
Aktiv støyundertrykking
Svart
Bluetooth®
Disse trådløse hodetelefonene ser ikke bare flotte ut, de gjør også at du kan høre låtene dine bedre når du er på farten. Hybrid aktiv støyundertrykking reduserer støy i omgivelsene, slik at det er mindre avstand mellom deg og musikken. Bevissthetsmodus gjør deg klar over omgivelsene igjen.
Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.
Doble mikrofoner i hver ørepropp fokuserer på lyden av stemmen din og reduserer støyen fra omverdenen. Hvis du er på et stille sted og ikke trenger å stenge ute støy mens du snakker, gjør Monomodus at du bare trenger å bruke én ørepropp.
1.4
av 5
10
Anmeldelser
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Fordeler
Compact and they actually stay in my ears
Ulemper
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
sasjan
31/12/2023
Deutschland
Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar
Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.
Fordeler
Hardware super
Ulemper
Software nicht nutzbar
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Skalpell
07/06/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
nicht benutzbar
Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer