Elegant design og hybrid aktiv støyundertrykking

Disse trådløse hodetelefonene ser ikke bare flotte ut, de gjør også at du kan høre låtene dine bedre når du er på farten. Hybrid aktiv støyundertrykking reduserer støy i omgivelsene, slik at det er mindre avstand mellom deg og musikken. Bevissthetsmodus gjør deg klar over omgivelsene igjen.