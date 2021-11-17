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  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
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  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.
  • Din lyd. Din stil.

Utgått

5000 seriesTrue wireless øretelefoner

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Anmeldelser
Din lyd. Din stil.
Musikk eller samtaler – disse elegante, trådløse hodetelefonene har den beste lyden. Aktiv støyundertrykking fjerner bakgrunnsstøy, og du kan tilpasse lyden ved hjelp av appen Philips Headphones. Ta ut en ørepropp for å sette musikken på pause.
Se alle fordeler

Din lyd. Din stil.

  • 8 mm elementer / lukket bakside

  • Aktiv støyundertrykking

  • Svart

  • Bluetooth®

Elegant design og hybrid aktiv støyundertrykking

Elegant design og hybrid aktiv støyundertrykking

Disse trådløse hodetelefonene ser ikke bare flotte ut, de gjør også at du kan høre låtene dine bedre når du er på farten. Hybrid aktiv støyundertrykking reduserer støy i omgivelsene, slik at det er mindre avstand mellom deg og musikken. Bevissthetsmodus gjør deg klar over omgivelsene igjen.

Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.

Doble mikrofoner for klare samtaler. Monomodus

Doble mikrofoner i hver ørepropp fokuserer på lyden av stemmen din og reduserer støyen fra omverdenen. Hvis du er på et stille sted og ikke trenger å stenge ute støy mens du snakker, gjør Monomodus at du bare trenger å bruke én ørepropp.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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1.4

av 5

10

Anmeldelser

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Fordeler

Compact and they actually stay in my ears

Ulemper

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Fordeler

Hardware super

Ulemper

Software nicht nutzbar

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

07/06/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

nicht benutzbar

Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Denne omtalen gjelder 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.