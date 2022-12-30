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  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
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  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går
  • Fyldig lyd uansett hvor du går

Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Anmeldelser
Fyldig lyd uansett hvor du går
Opplev fyldig lyd for musikk og krystallklar samtaleklarhet med ekte trådløse hodetelefoner. Komfortabel, pålitelig og med et ladeetui som går rett i lommen! IPX5-sprut- og -svettebestandig og med 26 timers avspillingstid.
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Fyldig lyd uansett hvor du går

  • Fyldig lyd

  • Tydelig samtalekvalitet

  • IPX5-vannbestandig

  • Opptil 26 timers avspillingstid

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Disse øreproppene med hockeydesign passer inn i øregangene dine og skaper en forsegling som reduserer støy utenfra. Kraftige drivere på 10 mm gir deg fyldig og levende lyd. Inkluderer myke, utskiftbare silikonørepropp-trekk i tre størrelser.

2 innebygde ENC-mikrofoner for samtaleklarhet

2 innebygde ENC-mikrofoner for samtaleklarhet

ENC bruker en dobbel-mikrofon, støydempende algoritme for å gi deg flott samtaleklarhet. To mikrofoner reduserer effektivt støyen i omgivelsene, slik at dere kan høre hverandre tydelig. Med disse ekte trådløse hodetelefonene kan du kommunisere klart og tydelig hver gang!

Ladeetui i lommestørrelse med USB-C.

Ladeetui i lommestørrelse med USB-C.

Ta med musikken din overalt med dette ladeetuiet i lommestørrelse! Når hodetelefonene er fulladede, gir de deg 6 timers avspillingstid, og et fulladet etui gir deg 20 timer til. En rask opplading i 15 minutter gir deg en ekstra time!

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.1

av 5

8

Anmeldelser

4
3

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Fordeler

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Fordeler

Audio

Ulemper

Ricarica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3217BK Cuffie True wireless

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT3217BK Cuffie True wireless

12/05/2023

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Fordeler

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Ulemper

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Denne omtalen gjelder TAT3217BK True wireless koptelefoons

Denne omtalen gjelder TAT3217BK True wireless koptelefoons

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