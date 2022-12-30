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Utgått
TAT3217WT/00
Fyldig lyd
Tydelig samtalekvalitet
IPX5-vannbestandig
Opptil 26 timers avspillingstid
Disse øreproppene med hockeydesign passer inn i øregangene dine og skaper en forsegling som reduserer støy utenfra. Kraftige drivere på 10 mm gir deg fyldig og levende lyd. Inkluderer myke, utskiftbare silikonørepropp-trekk i tre størrelser.
ENC bruker en dobbel-mikrofon, støydempende algoritme for å gi deg flott samtaleklarhet. To mikrofoner reduserer effektivt støyen i omgivelsene, slik at dere kan høre hverandre tydelig. Med disse ekte trådløse hodetelefonene kan du kommunisere klart og tydelig hver gang!
Ta med musikken din overalt med dette ladeetuiet i lommestørrelse! Når hodetelefonene er fulladede, gir de deg 6 timers avspillingstid, og et fulladet etui gir deg 20 timer til. En rask opplading i 15 minutter gir deg en ekstra time!
2.1
av 5
8
Anmeldelser
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Fordeler
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Fordeler
Audio
Ulemper
Ricarica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3217BK Cuffie True wireless
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT3217BK Cuffie True wireless
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Fordeler
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Ulemper
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Denne omtalen gjelder TAT3217BK True wireless koptelefoons
Denne omtalen gjelder TAT3217BK True wireless koptelefoons