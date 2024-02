Flerfunksjonsknapp. Kontroller musikk og samtaler enkelt

Liker du ikke sangen som spilles? Hopp over den med et langt trykk på multifunksjonsknappen. Vil du avvise et anrop og fortsette å lytte? Det fikser du med et knappetrykk. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking bevarer lydkvaliteten når du besvarer et anrop.