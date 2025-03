IPX4 sprut- og svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke bryr seg om litt regn. Har du dem på deg under en rask treningsøkt eller på en spesielt varm dag? De kommer heller ikke til å bry seg om litt svette.