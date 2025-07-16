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Utgått
TAT1207YL/00
Ørepropper med en komfortabel passform
Superlite ladeetui
IPX4 sprut-/svettebestandig
Opptil 18 timers avspillingstid
Disse komfortable øreproppene passer godt inn i øret og skaper en perfekt forsegling som reduserer bakgrunnsstøy. Hør hver eneste tone og hvert ord! Gled deg over ekte komfort med ørepropptrekk i tre størrelser som kan byttes ut.
Dette superlille etuiet gir deg mye kraft i en liten pakke. Fulladede hodetelefoner gir deg 6 timers avspillingstid, og et fulladet etui gir 12 timer til. Lad hodetelefonene i 15 minutter og få en ekstra time når du er på farten!
Med IPX4-rangering og kraftige 6 mm drivere kan du glede deg over flott lyd i all slags vær. Hodetelefonene er fullstendig sprutsikre, de tåler svette, og du trenger ikke å bekymre deg for regnet.
2.3
av 5
12
Anmeldelser
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Fordeler
Hållbara
Ulemper
Lite "klumpiga" i örat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Fordeler
Noise resistant
Ulemper
Low high volume
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207WT True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1207WT True Wireless Headphones