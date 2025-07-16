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Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT1207BL/00

2.3
| (12) Anmeldelser
Ta den og gå
Ta dem, koble til og gå! Disse fantastiske ekte trådløse hodetelefonene kommer med et svært lite ladeetui som går rett ned i lommen for å få pålitelig, praktisk lyd uansett hvor du er. IPX4-sprut- og -svettebestandig og opptil 18 timers avspillingstid.
Se alle fordeler

Ta den og gå

  • Ørepropper med en komfortabel passform

  • Superlite ladeetui

  • IPX4 sprut-/svettebestandig

  • Opptil 18 timers avspillingstid

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Disse komfortable øreproppene passer godt inn i øret og skaper en perfekt forsegling som reduserer bakgrunnsstøy. Hør hver eneste tone og hvert ord! Gled deg over ekte komfort med ørepropptrekk i tre størrelser som kan byttes ut.

Superliten USB-C-ladeenhet

Dette superlille etuiet gir deg mye kraft i en liten pakke. Fulladede hodetelefoner gir deg 6 timers avspillingstid, og et fulladet etui gir 12 timer til. Lad hodetelefonene i 15 minutter og få en ekstra time når du er på farten!

IPX4 sprut- og svettebestandig

Med IPX4-rangering og kraftige 6 mm drivere kan du glede deg over flott lyd i all slags vær. Hodetelefonene er fullstendig sprutsikre, de tåler svette, og du trenger ikke å bekymre deg for regnet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.3

av 5

12

Anmeldelser

4

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Fordeler

Hållbara

Ulemper

Lite "klumpiga" i örat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless-hörlurar

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Fordeler

Noise resistant

Ulemper

Low high volume

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207WT True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1207WT True Wireless Headphones

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.