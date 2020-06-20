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Utgått
TAST702BK/00
6 mm elementer / lukket bakside
Øretelefoner
6+18 timers avspillingstid
Sikker tilpassing
Utskiftbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling. Fleksible vingespisser passer godt under ørekanten. Uansett hvor hardt du tar i, så holder disse sportshodetelefonene seg der du vil ha dem.
Uansett hvor hardt du tar i, så holder disse hodetelefonene seg på plass. Fleksible vingespisser passer godt under ørekanten. Utskiftbare gummiørepropper i liten, middels og stor størrelse gjør at du kan finne den perfekte passformen for deg.
Med de brukervennlige knappene kan du sette spillelisten på pause og motta samtaler, uten å være nær smarttelefonen. Hodetelefonene er klare til å sammenkoble med en gang du slår på Bluetooth. Når de er sammenkoblet, husker de den siste enheten de ble sammenkoblet med.
3.4
av 5
9
Anmeldelser
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Fordeler
Tar bort äckel-päckel
Ulemper
Nej
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Fordeler
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Ulemper
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Faktiske resultater kan variere