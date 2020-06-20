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Utgått

7000 seriesTrådløs hodetelefon

TAST702BK/00

3.4
| (9) Anmeldelser
Dropp ledningene.
Disse trådløse sportsøretelefonene elsker at du svetter. Med IPX5-sprutmotstand og UV-rengjøringsteknologi ser du ren og opplagt ut uansett hvor hardt du trener. Du får opptil 24 timers avspillingstid med det bærbare ladedekselet.
Se alle fordeler

Tren fritt.

Dropp ledningene.

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 6+18 timers avspillingstid

  • Sikker tilpassing

Myke vingespisser i gummi. Sikre og komfortable

Utskiftbare gummiørepropper i tre forskjellige størrelser gir en perfekt forsegling. Fleksible vingespisser passer godt under ørekanten. Uansett hvor hardt du tar i, så holder disse sportshodetelefonene seg der du vil ha dem.

Perfekt forsegling og fantastisk passiv støyisolering

Uansett hvor hardt du tar i, så holder disse hodetelefonene seg på plass. Fleksible vingespisser passer godt under ørekanten. Utskiftbare gummiørepropper i liten, middels og stor størrelse gjør at du kan finne den perfekte passformen for deg.

Smart sammenkobling. Finn Bluetooth-enheten din automatisk

Med de brukervennlige knappene kan du sette spillelisten på pause og motta samtaler, uten å være nær smarttelefonen. Hodetelefonene er klare til å sammenkoble med en gang du slår på Bluetooth. Når de er sammenkoblet, husker de den siste enheten de ble sammenkoblet med.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

9

Anmeldelser

3

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Fordeler

Tar bort äckel-päckel

Ulemper

Nej

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Fordeler

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Ulemper

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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  1. Faktiske resultater kan variere