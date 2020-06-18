ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.
  • Vær kul.

Utgått

Trådløs hodetelefon

TASH402BL/00

4.6
| (74) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Vær kul.
Knus de personlige rekordene dine med disse trådløse svettebestandige sportshodetelefonene. De er lette og komfortable og har 20 timers spilletid på én lading. Øreklokker med avkjøling som holder deg fokusert når det blir varmt.
Se alle fordeler

Uansett hvor varm du blir.

Vær kul.

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

  • Svettebestandige/vanntette

20 timers avspillingstid

Disse hodetelefonene gir deg opptil 20 timers uavbrutt avspilling for problemfri nytelse når du hører på musikk på farta.

40 mm akustiske neodymdrivere

La treningsspillelisten din ta deg til neste nivå. Perfekt innstilte akustiske neodymdrivere på 40 mm gir deg bassen du trenger for å holde motivasjonen oppe. Konstruksjonen med lukket bakside gir god passiv støyisolering. Du kan skru opp lyden uten å plage andre.

Ørekopputer som puster. Enkle å ta av for rengjøring

De myke, pustende ørekopputene er fylt med en avkjølende gele – uansett hvor hardt du jobber, holder hodetelefonene seg kjølige mot huden. Putene er også avtakbare for enkel rengjøring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

74

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

18/06/2020

Sverige

Sverige

Grymma sportlurar!

Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.

Fordeler

Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av

Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar

Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar

18/04/2020

Sverige

Sverige

Perfekt för löpning!

Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!

Fordeler

Lätta, bra ljud

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TASH402BK Trådlösa hörlurar

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Recommend for sports and work enthusiast!

Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!

Fordeler

Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TASH402BK Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TASH402BK Wireless Headphones

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Faktiske resultater kan variere